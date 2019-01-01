خاص | باريس سان جيرمان يوافق على فكرة إعارة نيمار

هل نرى نيمار في برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على فكرة إعارة نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد فشلهم في إيجاد فريق يدفع المبلغ المطلوب.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة ضم نيمار قبل غلق سوق الانتقالات وبعد رحيل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

وعلم GOAL أنّ فرق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس حاولت التعاقد مع نيمار ولكن المفاوضات فشلت مع سان جيرمان بسبب الإصرار على قيمة الصفقة.

وقد يوافق بطل الدوري الفرنسي على رحيل صاحب الـ 27 عامًا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل مبلغ يتراوح بين 220 إلى 250 مليون يورو.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قد أكد إمكانية استمرار البرازيلي للموسم الحالي.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية الفرنسية أكدت أنّ نيمار لن يرحل عن سان جيرمان حال لم يصل العرض المناسب.