خاص | أوسيمين يتجاهل عرض الهلال .. وميتروفيتش يظهر مجددًا!

أوسمين لم يرد على الهلال بشأن العرض المقدم له

GOAL

يبدو أن نادي الهلال قرر غلق ملف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، بعدما دخل في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

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وأشارت مصادر "GOAL" إلى أن أوسيمين تجاهل عرض الهلال الذي وصل له، حيث لم يرد على العرض بعدما منحه الزعيم مهلة للتفكير، لأنه يرغب في الاستمرار مع نابولي خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل تمسك إدارة النادي الإيطالي به.

ووفقًا لقناة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن إدارة نابولي تُريد أن تقوم بتعديل في عقد أوسيمين، بمضاعفة الشرط الجزائي، من أجل عرقلة مسألة انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

وأضافت المصادر أن نادي الهلال قرر هو الآخر التوجه للتعاقد مع النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث جدد مفاوضاته مرة أخرى معه ومع ناديه فولهام الإنجليزي.

ويبحث نادي الهلال خلال الوقت الحالي عن التعاقد مع 2 مهاجمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

GOAL