الهلال يقترب من الإعلان عن صفقة خليفة الدوسري خلال ساعات، والكشف عن قيمة الانتقال والعقد.

أوشك نادي الهلال أن يعلن عن صفقة ضم اللاعب الشاب خليفة الدوسري نجم المنتخب الأولمبي من صفوف القادسية.

يأتي هذا بعد وصول إدارة الفريقين لصيغة واتفاق حول الانتقال، في ظل رغبة اللاعب الجدية في الانضمام لصفوف الهلال.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة في المفاوضات بين الطرفين، وتم حسم كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة خلالها.

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وسيحصل نادي القادسية على ثمانية ملايين ريال قيمة انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى الهلال، بعد مفاوضات طويلة مع عدة أندية.

وعلم جول من مصادره في السعودية أن عقد اللاعب في صفوف الهلال سيكون لمدة خمسة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد وسيحصل على ثلاثة ملايين و200 ألف ريال في العام الواحد.

ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال ساعات إلى مدينة الرياض عقب أن غادر معسكر الفريق في صربيا من أجل توقيع العقود.

جدير بالذكر أن تلك الصفقة تأتي في ظل إدارة الهلال دعم مركز قلب الدفاع قبل بداية منافسات الموسم الجديد.