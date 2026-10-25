خاص | "موقف متناقض" .. غضب في الهلال بعد تأجيل مباراة النصر في دوري النخبة الآسيوية!

تسيطر حالة من الاستياء على إدارة نادي الهلال، على خلفية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراة جاره النصر مع الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة النصر والوصل والتي كان من المقرر إقامتها، مساء غد الإثنين في البطولة الآسيوية، بسبب اعتبارات لوجستية والتطورات التي تمر بها المنطقة حاليًا.

وبحسب ما ذكره "كووورة"، الموقع الشقيق لـ"جول" في شبكة "فوتبول كو"، فإن إدارة النادي الأزرق تشعر بالاستياء بسبب موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتناقض بعد تأجيل مباراة النصر والوصل.

وأوضح المصدر أن الهلال كان قد خاطب الاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراته ضد السد، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، ولكن طلبه تم رفضه وإبلاغه بضرورة السفر بريًا، وحال خالف القرار سيتم تأييد انسحابه من البطولة.

وتشعر إدارة "الزعيم" بالغضب لعدم تأجيل المباراة التي أقيمت في الجولة الماضية، وترغب في تطبيق مبدأ التكافؤ بين جميع الفرق، خاصة وأنه ينافس على جميع البطولات.

جدير بالذكر أن البرتغالي روبن نيفيش، وسط الهلال، كان قد وجه رسالة هجومية للاتحاد الآسيوي، عقب مباراة القادسية في دوري روشن، بقوله إن لاعبي الزعيم مرهقون للغاية، بسبب ظروف التنقل بالحافلة، فيما اتهم الاتحاد القاري بعدم مراعاة الصحة البدنية والذهنية للاعبين، لرفضه تأجيل مباريات الهلال في النخبة.

وحول مواجهة الشمال في دوري النخبة، الثلاثاء، قال نيفيش "الاتحاد الآسيوي يهتم فقط بإقامة المباريات، مع الأسف، سنضطر للسفر 5 ساعات أخرى إلى قطر، وربما 10 ساعات للعودة".

بيان رسمي من الاتحاد السعودي

وعلى إثر قرار الاتحاد الآسيوي بإعادة جدولة مباراة النصر والوصل إلى وقت لاحق، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، أكد خلاله أنه - بالتنسيق مع نادي النصر - عمل على استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة النادي الإماراتي، بما فيها إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية.

وطبقًا لذلك، فقد أبدى الاتحاد السعودي تضامنه مع النصر واستعداده لتقديم كافة الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.



