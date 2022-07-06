هل يختار الاتحاد الآسيوي الهلال لتمثيله في مونديال الأندية؟

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتمالات اختيار الفريق الذي سيمثل القارة الصفراء ببطولة كأس العالم للأندية 2022، وذلك بسبب تأخر موعد انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا وتحديد البطل.

وبسبب ضيق الوقت، ستنتهي بطولة دوري أبطال آسيا 2022 يوم 19 فبراير 2023، بعد إقامة مباريات كأس العالم للأندية خلال شهر يناير 2023.

كيف سيحدد الاتحاد الآسيوي المشاركة في كأس العالم للأندية؟

علم "جول" من مصادره، أن الاتحاد الآسيوي وضع 4 احتمالات لاختيار الفريق الذي سيمثل آسيا بمونديال الأندية، أولها مشاركة بطل آخر نسخة وهو الهلال.

وأما عن الاحتمال الثاني، وهو اختيار بطل الدوري في الدولة الأعلى تصنيفًا على مستوى دوري أبطال آسيا، وهو الدوري السعودي، وبطله الهلال أيضًا.

ووضع الاتحاد الآسيوي احتمال إقامة مباراة فاصلة بين بطلي آسيا آخر نسختين 2021 و 2020، والفائز منها سيكون مشاركًا في كأس العالم للأندية ممثل عن قارة آسيا.

والخيار الرابع والأخير هو اختيار المتأهل من شرق آسيا لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك لأنه سيتحدد في أغسطس القادم.

ما هي مواعيد أدوار مباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

ووضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد باقي مباريات دوري أبطال آسيا، حيث ستقام مباريات دور الـ16 في الشرق يومي 18 و19 أغسطس القادم، بينما مباريات الغرب يومي 3 و4 فبراير.

وأما عن مباريات دور الربع نهائي، ستقام مبارياته في منطقة الشرق يوم 22 أغسطس، بينما في الغرب يوم 7 فبراير، ودور النصف نهائي يوم 25 أغسطس في منطقة الشرق، و10 فبراير في منطقة الغرب.

وتحددت المباراة النهائية من نسخة بطولة دوري أبطال آسيا 2022 يوم 19 فبراير 2023.

اقرأ أيضًا ..

ركلة قلبت الموازين وظُلم النصر .. أخطاء تحكيمية بالكرة السعودية

بالشماريخ والأهازيج .. استقبال حافل لجارديم من جمهور شباب الأهلي

مفاجأة صادمة .. الاتحاد الدولي يحذر اللاعبين من الانتقال إلى الدوري السعودي!