خاص .. النصر يقدم عرضًا للوحدة لضم ظهيره الأيمن

هل ينجح النصر في التعاقد مع لاعب الوحدة؟

يسعى نادي النصر في الوقت الحالي تدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد، بعد اقتراب الفريق من فقدان لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح الهلال.

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر قدم طلباته لإدارة النصر بشأن الصفقات الجديدة، حيث طالب بالتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي وظهير أيمن محلي حسب تقارير صحفية انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت مصادر خاصة لـ"جول" تحركات إدارة النصر في الوقت الحالي، من أجل تدعيم هذه المراكز وتنفيذ طلبات فيتوريا استعدادًا للموسم الجدي.

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وأوضحت مصادر لـ"جول" أن تحركات النصر في الوقت الحالي من أجل ضم فواز الصقور ظهير أيمن نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الصفوف بشكل قوي.

وأكدت المصادر أن النصر تقدم بالفعل بعرض لنادي الوحدة للحصول على خدمات فواز الصقور في الصيف، حيث يعد من اللاعبين ذو مستقبل باهر في هذا المركز بين اللاعبين السعوديين في الدوري بالوقت الحالي.

النصر على بعد خطوة واحدة فقط من فقدان لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تبقى للهلال 3 نقاط فقط من 9 من أجل حسم المسابقة والصعود على منصة التتويج.