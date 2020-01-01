خاص | النصر السعودي يدرس تقديم عرضًا لمهاجم ليفانتي الإسباني

هل يقدم النصر السعودي عرضًا رسميًا لفريق ليفانتي الإسباني؟

تدرس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، تقديم عرضًا لنادي ليفانتي الإسباني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الرأس أخضري هيرناني جورج سانتوس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتواصل إدارة النصر خلال فترة الانتقالات الحالية، سعيها لضم لاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد، بعد سلسلة تعاقدات مميزة أجراها مؤخرًا، أبرزها مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي".

وعلم "جول" من مصادره، أن النصر يفكر في تقديم عرضًا لضم مهاجم ليفانتي، بناءً على طلب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر.

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النصر يدرس تقديم عرضًا مبدئيًا لفريق ليفانتي، يصل إلى 2.5 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة لصالحه، حيث سيتخذ مسؤولي النادي السعودي خطوة رسمية خلال الأيام المقبلة.

روي فيتوريا يرغب في ضم هيرناني من صفوف ليفانتي، حيث عمل الثنائي سويًا في فريق فيتوريا دي جيماريش البرتغالي، موسم 2013/2014، حيث تألق اللاعب رفقة المدرب البرتغالي.

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ويستطيع هيرناني اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، ويمتلك الجنسية البرتغالية بجانب الرأس أخضري.