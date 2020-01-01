خاص | المرشح السابق لرئاسة برشلونة: ميسي أحبطني، وأنتظر جوارديولا

توني فريتشا المرشح الرئاسي السابق والمتحدث الرسمي الأسبق لبرشلونة يتحدث عن رحيل ميسي وإمكانية عودة جوارديولا.

انتقد توني فريتشا المرشح الرئاسي السابق والمتحدث الرسمي الأسبق لنادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تصرفاته الأخيرة ورغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لصالح جول.كوم و"سبوكس"، وأكد خلالها أن تصرفات النجم الأرجنتيني أحبطته.

وقال فريتشا: "كما سمعت من مصادر عديدة قرار ميسي ليس بالجديد، لقد تنامى داخله خلال السنوات الماضي وأصبح لا يمكن تغييره، لا أعتقد أنه سيتراجع عنه".

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وأضاف: "ميسي يسعى جاهدًا طوال الوقت من أجل تحقيق النجاح الأقصى، ولهذا هو في حاجة لفريق يساعده ويعتقد أن الأمور ستكون أفضل في حال رحل، فبرشلونة لا يملك ذلك الفريق منذ الثلاثية الأخيرة في 2015".

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وأردف: "أفضل أن يجلس ميسي وبارتوميو للحديث ويخرجان معًا للصحافة للإعلان عن القرار النهائي، صحيح أن الأمر لن يكون أقل حزنًا لكنه سيليق ببرشلونة، كما كان الحال مع تشافي وإنييستا وغيرهم".

وأكمل: "النزاع بين برشلونة وميسي هو إشارة سيئة للجميع، وطريقة تعامل ميسي مع ذلك الأمر بإرسالة فاكس بدلًا من الجلوس والحديث محبطة بالنسبة لي".

وتطرق للحديث عن عودة بيب جوارديولا: "لقد تحدث عدة مرات عن ذلك من قبل، أراد العودة من أجل الأكاديمية، لكنه سيكون مفيدًا بشكل أوضح للفريق الأول".

وأنهى كلماته عن تشافي: "السؤال لا يجب أن يكون إذا ما كان سيعود، بل يجب أن يكون متى ستكون عودته؟ لكن في النهاية لا يزال أمامه بعض الوقت".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن والد ميسي خورخي سيجلس مع جوسيب ماريا بارتوميو خلال ساعات لحسم مستقبل نجله.