خاص | الكشف عن سبب تأخر برشلونة في إعلان صفقة توريس

تعيش جماهير نادي برشلونة الإسباني في حالة ترقب، انتظارًا للإعلان الرسمي عن التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

توريس يتدرب بمفرده منذ عدة أيام استعدادًا للعودة إلى المنافسة في أسرع وقت ممكن بعد إصابته العضلية التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وخضع توريس لفحص طبي يوم الإثنين، 27 ديسمبر، وهو الآن جاهز لتوقيع العقد الذي سيعيده إلى إسبانيا، لكن من بوابة ملعب "كامب نو".

ومع ذلك، وحسبما علمنا في "جول" فإن بعض المشاكل البيروقراطية تؤخر الإعلان الرسمي عن الصفقة، وتقديم فيران توريس كلاعب جديد في برشلونة، والذي كان من المتوقع أن يتم يوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر "جول" القريبة من المفاوضات، فإن الصفقة ليست في خطر من حيث المبدأ، وسيتم إغلاقها قريبًا للغاية.

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السبب الرئيسي وراء تأخير إعلان الصفقة حتى الآن هو المستندات العالقة من طرف مانشستر سيتي، والتي لم تصل حتى الآن إلى برشلونة.

ويعيش برشلونة لحظات من التوتر بسبب حقيقة عدم القدرة على إنهاء الصفقة رسميًا في المواعيد المحددة التي توقعتها الإدارة.

وينفي برشلونة بشكل قاطع أن يكون التأخير بسبب مشكلة في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في رابطة الدوري الإسباني.

ويثق برشلونة تمامًا في إمكانية تسوية كل الأمور البيروقراطية في صفقة فيران توريس يوم الثلاثاء.

وأغلق برشلونة صفقة التعاقد مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، والتي لن تكون أهدافًا صعبة المنال.

وبهذا، سيعود توريس إلى إسبانيا بعد عام ونصف من مغادرة نادي فالنسيا إلى مانشستر سيتي.

ولعب فيران توريس 43 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل 16 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، كما أصبح أيضًا عنصرًا أساسيًا في منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي.

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