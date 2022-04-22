خاص | الكشف عن تفاصيل اجتماع الدوحة بين أسرة مبابي وإدارة باريس

علم موقع "GOAL" عن وجود حدث جديد من شأنه أن يبقي اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في نادي باريس سان جيرمان.

ويرتبط الجناح الدولي بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني وسط وجود بعض التكهنات حول توقيعه بالفعل مع الملكي.

لكن اليوم، يتضح أن فايزة العماري والدة اللاعب متواجدة في الدوحة للتفاوض على صفقة تمديد العقد مع فريق العاصمة.

ماذا حدث؟

بعد مباراة باريس أمام فريق لوريان، قال مبابي للصحفيين أنه لم يحسم أمره بعد من الانتقال أو البقاء.

حيث أوضح: “البقاء في باريس سان جيرمان؟ نعم ممكن".

ونشر إيثان، شقيق كيليان ولاعب خط الوسط تحت 17 سنة من باريس سان جيرمان، منشور على إنستجرام محدد فيه الموقع الجغرافي في قطر.

ويمكن اعتبار هذا الحادث أنه حيلة من مبابي وعائلته للتوضيح أن القصة لم تنته بعد، ويمكن أن يكون خطأ غير مقصود، ولكن هذا يصعب تصديقه.

ما هو الاتفاق المنتظر في الدوحة؟

في الدوحة، الولد الصغير ليس وحده، يرافقه بالطبع والدته فايزة العماري التي تدير مصالح أخيه الأكبر وتشارك في جميع المناقشات المتعلقة بمستقبله.

وبحسب تقرير "GOAL" فإن الحديث سيكون حول ملامح العقد المقترح من إدارة النادي، حيث عرض باريس بالفعل على مبابي سنتين إضافيتين، مصحوبة براتب ضخم (أكثر من 50 مليون يورو سنويًا) ومكافأة توقيع هائلة.

ويجب أن تركز المناقشات أيضًا على المشروع الرياضي المتصور للمستقبل والتغييرات التي تنوي الإدارة إجراؤها داخل النادي.

ناهيك عن قضية حقوق الصورة التي يرغب اللاعب في الاستفادة منها والتحكم فيها بنسبة 100%، بينما يبدو أن ريال مدريد مستعد فقط للذهاب بنسبة 50% في هذا الأمر.

ماذا عن الاتفاق مع ريال مدريد؟

منذ مدة كشفت الصحافة الإسبانية عن وجود عائلة مبابي في مدريد للتفاوض على عملية انتقاله، كما أوضحت أن الملكي طلب منه وضع المبلغ الذي يريده، لكن بحسب ما علمه "GOAL" فإن تلك المعلومات غير صحيحة.

ومن جانب عائلة اللاعب، فيتعين عليهم الحصول على أكبر المكاسب من ناصر الخليفي وإدارة باريس، فيبدو أن ما يمكن جنيه من الدوحة سيكون أفضل وأكبر مما يمكن عمله في مدريد.

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