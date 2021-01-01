خاص | الشباب يخطط لخطف لاعب ثالث من النصر

الشباب يحاول تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعب النصر

تخطط إدارة نادي الشباب، للتعاقد مع لاعب ثالث بصفوف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الليث الأبيض.

نادي الشباب ينافس بقوة على صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مع الهلال المتصدر والأهلي المتساوي معه في وصافة الترتيب.

وعلم "جول" من مصادره، أن الشباب قد يضم اللاعب الثالث من صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد زيد البواردي وخالد الدبيش.

الشباب يفاوض عبد الإله العمري مدافع نادي النصر خلال الوقت الحالي، بعد دخوله الفترة الحرة، من أجل إقناعه بالتعاقد معه خلال في صفقة انتقال حر.

وقدم نادي الشباب عرضًا مغريًا لعبد الإله العمري، حيث وصل إلى 4 ملايين ريال سنويًا، أكبر من العرض المقدم من نادي النصر، لإقناعه بعدم التجديد والانضمام لليث الأبيض.

نادي النصر قدم عرضًا إلى عبد الإله العمري من أجل تجديد تعاقده، وصل إلى 3.5 مليون ريال سنويًا، ولكن عرض الشباب تفوق عليه، وهو ما قد يدفع المدافع لقبوله.

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عرض نادي الشباب المقدم إلى عبد الإله العمري مدته 3 سنوات قادمة، وفي حالة التوقيع معه، سيتم التفاوض مع النصر من أجل التنازل عن المدة المتبقية من عقده، مقابل مبلغ مالي.