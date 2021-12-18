خاص | الحقيقة وراء إصابة صلاح بفيروس كورونا

ظهرت العديد من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة كبيرة من المصابين.

الموجة الخامسة من الجائحة تجتاح أوروبا في الوقت الحالي، مما أثر بشكل كبير على الدوريات الأوروبية خاصة الإنجليزي.

عدد هائل من الحالات بمختلف الأندية، لتظهر بعض الأنباء حول إصابة صلاح وخضوعه للحجر الصحي.

ما هي حقيقة إصابة صلاح بكورونا؟

أكد نيل جونز مراسل "جول" بالنادي الإنجليزي أن ليفربول يتجه دائمًا نحو الشفافية بخصوص فحوصات فيروس كورونا التي يجريها على لاعبيه بشكل دوري.

ويقوم النادي بصفة مستمرة بالإعلان عن أي حالة جديدة أو غياب بشكل عام عندما تكون هناك مباراة للفريق

وأشار المصدر إلى أن صلاح حضر حفل عشاء بمناسبة فترة أعياد الميلاد مع باقي أعضاء ليفربول، أمس الجمعة، عبر اتصال فيديو من خلال الإنترنت.

وتواجد اللاعب بصورة طبيعية في مران الفريق بنفس اليوم استعدادًا للمباراة بصورة طبيعية بصحبة مدربه يورجن كلوب.

المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي

وشهدت البطولة تأجيل بعض المباريات في الجولة 18، كان أبرزها مانشستر يونايتد وبرايتون، بسبب العدد الكبير من الإصابات لدى الشياطين الحمر.

وتم تأجيل مباراة ساوثامبتون وبرينتفورد، وست هام ونوريتش سيتي، واتفورد وكريستال بالاس وإيفرتون ضد ليستر سيتي.

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