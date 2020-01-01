خاص | التعاون يتقدم بعرض رسمي لضم ساسي من الزمالك

هل يرحل النجم التونسي

تقدم التعاون السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع النجم التونسي فرجاني ساسي من صفوف الزمالك المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

العلاقة بين التعاون والزمالك شهدت حالة من الاضطراب بعد انتقال باتريس كارتيرون من تدريب الفريق المصري لنظيره السعودي، وما صاحبه من حرب تصريحات بين الطرفين.

وعلم "جول" أن التعاون تقدم بعرض قيمته 1.4 مليون يورو للزمالك من أجل ضم متوسط الميدان خلال الأيام المقبلة.

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ويأتي العرض بسبب طلب شخصي من كارتيرون الذي يرغب بضم اللاعب التونسي لتعزيز صفوف ناديه في الموسم القادم.

وأضاف المصدر أن الزمالك أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات في ظل تبقي عام وحيد في عقد ساسي مع الفريق.

وتعرض فرجاني ساسي للطرد في لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وحصل ساسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد قيامه بالتعدي على الحكم اللقاء بنزع السماعة الخاصة بالاتصال مع أفراد الطاقم التحكيمي.