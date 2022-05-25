خاص | الأهلي يصارع فريق برازيلي لضم موهبة سبورتنج لشبونة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الراقي.

الأهلي يصارع الهبوط ويسعى لمصالحة الجماهير

يصارع فريق النادي الأهلي الهبوط ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نتائج غير جيدة حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

الراقي قدم الموسم الحالي نتائج غير مرضية بالمرة، حيث خرج بدون تحقيق أي إنجاز يُذكر، بل قدم نتائج هي الأسوأ في تاريخ الفريق ببطولة الدوري.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لإجراء عملية إحلال وتجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، بهدف تحقيق نتائج طيبة الموسم المقبل ومصالحة الجماهير.

الأهلي يفاوض لاعب سبورتنج لشبونة

كشفت مصادر "جول" عن دخول الأهلي في مفاوضات مع النجم برونو تاباتا لاعب سبورتنج لشبونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت المصادر على أن الأهلي يصارع فريق بوتافوجو البرازيلي، من أجل ضم تاباتا خلال فترة الانتقالات القادمة، حيث هناك رغبة من جانب الفريقين من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب.

الأهلي يسعى خلال الوقت الحالي لتقديم عرض رسمي للاعب صاحب الـ25 عامًا، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الراقي بداية من الموسم المقبل.

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