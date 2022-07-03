خاص | الاتحاد يفاوض حجازي من أجل تمديد عقده

هل يوافق حجازي على الاستمرار مع العميد؟

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، السعي وراء الحفاظ على نجوم الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023، وذلك بهدف تعويض إخفاق الموسم الماضي بعدم الحصول على أي بطولة.

الاتحاد يفاوض حجازي للبقاء

وعلم "جول" من مصادره، أن نادي الاتحاد لديه رغبة في تمديد عقد أحمد حجازي لمدة موسمين إضافيين، وذلك بعد أن فرض نفسه كأحد أفضل لاعبي الدوري السعودي هذا الموسم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد تفاوض حجازي حاليًا من أجل التمديد لموسمين، بنفس مزايا العقد الحالي مع العميد، لضمان استمراره مع النمور.

ويحصل حجازي على راتب يصل إلى 18 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد، وتحاول إدارة العميد إقناعه بالتمديد موسمين بنفس الراتب حاليًا.

لماذا يريد الاتحاد استمرار حجازي؟

أحمد حجازي لعب دورًا كبيرًا في تقديم الاتحاد مستويات ونتائج رائعة خلال الموسم المنصرم، الأمر الذي جعله واحد من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين.

وبخلاف ذلك، كان لحجازي دورًا قياديًا ملموسًا داخل الفريق، في ظل علاقته القوية والطيبة بزملائه اللاعبين، ليفرض نفسه قائدًا محبوبًا بينهم.

وعلى مستوى البطولات، أصبح الاتحاد مطالبًا بالحفاظ على نجومه وتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيشهد عودة العميد للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب السنوات الماضية.

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