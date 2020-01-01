خاص .. الاتحاد يتفق مع وست بروميتش لشراء عقد أحمد حجازي

الاتحاد يسعى لضم حجازي بشكل نهائي.

تحركت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من أجل شراء عقد المدافع المصري أحمد حجازي بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه مع بداية الموسم الحالي.

حجازي انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم، قادمًا من صفوف وست بروميتش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي.

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وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الاتحاد تحركت بالفعل من أجل الحصول على خدمات حجازي بشكل نهائي، بعدما أثبت أنه يستحق التواجد بشكل نهائي مع الفريق.

وتوصلت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في وست بروميتش، لاتفاق على ضم أحمد حجازي بشكل نهائي لصفوف العميد.

وظهر حجازي بمستوى مميز للغاية منذ انضمامه لصفوف نادي الاتحاد، حيث استطاع أن يقدم الإضافة لدفاع العميد، والذي كان يعاني قبل قدوم المدافع المصري.

إدارة الاتحاد قامت بضم حجازي، بعد المستوى غير المقنع الذي قدمه المدافع البرازيلي برونو أوفيني مع بداية الموسم الحالي، ليقدم حجازي مستوى مميز.

يذكر أنه منذ انضمام حجازي لصفوف نادي الاتحاد، لم يتلقى الفريق أي هزيمة محليًا أو في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.