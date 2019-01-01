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خاص - الاتحاد المغربي لـ"جول": نهائي الكونفدرالية انتهى ولا احتمالية لإعادته

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الاتحاد المغربي يكشف موقفه من نهائي الكونفدرالية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، موقفه من إرسالة شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن إعادة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد المغربي، طلب من نظيره الإفريقي، إعادة مباراة الزمالك ونهضة بركان، بسبب عدم طرد محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق الأبيض، خلال ركلات الجزاء الترجيحية.

وتواصل "جول" مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، بخصوص مباراة الزمالك ونهضة بركان والشكوى المقدمة، حيث لم يتم نفي أو تأكيد إرسال طلب لإعادة المباراة.

وأكد الاتحاد المغربي على أن الأمور الخاصة بمباراة الزمالك ونهضة بركان منتهية، ولا توجد نية أو احتمالية لإعادته.

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يأتي ذلك ردًا على كل ما تردد حول إرسالة طلب إلى الاتحاد الإفريقي، لإعادة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

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الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 1-1 بمجموع المباراتين، قبل اللجوء إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للقلعة البيضاء.

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