دوري أبطال العرب

خاص | الاتحاد العربي ينتظر موقف الرجاء المغربي من أجل تحديد مواعيد كأس محمد السادس

كتب | حمزة الغامدي
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الإسماعيلي - الرجاء المغربي
متى تستكمل مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال؟

كشفت مصادر عن مصير مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

توقف النشاط الرياضي في معظم بلاد العالم بسبب فيروس كورونا وتفشيه بشكل كبير، حيث التوقف وصل إلى أكثر من 4 أشهر.

وقالت مصادر لـ"جول" أن مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، سوف يتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.

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    وأشار المصدر إلى أن الاتحاد العربي سيصدر مواعيد مباريات البطولة عقب انتهاء مشاركات نادي الرجاء البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

    ويشارك الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الزمالك ذهابًا وإيابًا في الشهر الجاري، في منافسة قوية.

    وتم تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة العربية بعد لعب لقاء ذهاب بين الإسماعيلي والرجاء قبل قرار إرجاء المباريات بسبب فيروس كورونا.

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