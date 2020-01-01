خاص | الاتحاد العربي ينتظر موقف الرجاء المغربي من أجل تحديد مواعيد كأس محمد السادس

متى تستكمل مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال؟

كشفت مصادر عن مصير مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

توقف النشاط الرياضي في معظم بلاد العالم بسبب فيروس كورونا وتفشيه بشكل كبير، حيث التوقف وصل إلى أكثر من 4 أشهر.

وقالت مصادر لـ"جول" أن مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، سوف يتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.

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وأشار المصدر إلى أن الاتحاد العربي سيصدر مواعيد مباريات البطولة عقب انتهاء مشاركات نادي الرجاء البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الزمالك ذهابًا وإيابًا في الشهر الجاري، في منافسة قوية.

🚨 | خاص لـ "جول GOAL " :



نتيجة مباريات الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا هي من تمنع تحديد مواعيد دور الـ4 من #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال 🏆 pic.twitter.com/MoIZD5inwB — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 1, 2020

وتم تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة العربية بعد لعب لقاء ذهاب بين الإسماعيلي والرجاء قبل قرار إرجاء المباريات بسبب فيروس كورونا.