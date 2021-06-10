خاص | الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لسايس .. وحقيقة مفاوضات الهلال

تعرف على حقيقة مفاوضات الهلال مع النجم العربي

يبحث النادي الأهلي، عن ترميم دفاعه بالتعاقد مع لاعب مميز، وبالفعل دخل مسؤولي الراقي في مفاوضات مع أحد اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، يسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد للموسم القادم.

الأهلي يفاوض رومان سايس

وعلم "جول" من مصادره بأن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لوكيل أعمال اللاعب المغربي رومان سايس، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النادي الأهلي قدم مبلغ 2.5 مليون يورو كراتب سنوي للاعب المغربي رومان سايس، وذلك من أجل إقناعه بالتوقيع للنادي الأهلي، والانضمام له مع الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، والذي عانى على الجانب الدفاعي بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

ما هو موقف رومان سايس من عرض الأهلي؟

وبعدما تقدم النادي الأهلي بعرضه، لم يتلق حتى الآن أي رد من جانب اللاعب أو وكيله، سواء بالموافقة على العرض، أو رفضه، أو التفاوض حول المقابل المادي.

رومان سايس أصبح حرًا الآن، بعد انتهاء عقده مع وولفرهامبتون الإنجليزي، ومن الممكن انتقاله لأي فريق دون العودة لأي جهة حاليًا، حيث سيكلف أي فريق يرغب في ضمه راتبه فقط.

ما هي حقيقة عرض الهلال لضم سايس؟

وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية حول تقديم نادي الهلال عرضًا للاعب المغربي من أجل ضمه، وذلك لتدعيم صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مصادر "جول" نفت تلك المفاوضات، حيث أكدت على أن العرض الرسمي الوحيد من المملكة العربية السعودية، يأتي من النادي الأهلي، الذي تواصل مع وكيل أعماله.

وارتبط اسم سايس بناديي الهلال والنصر خلال الشهور الماضية، وذلك من أجل ضمه خلال الفترة الحالية.

ما هو هدف النادي الأهلي؟

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة جماهيره خلال الموسم الجديد، بعد الموسم الكارثي الذي قدمه الفريق، بخروجه بدون تحقيق أي إنجاز يذكر.

وأنهى الأهلي الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، محتلًا المركز الثامن بترتيب فرق الدوري، وخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم ينجح في التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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