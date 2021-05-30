خاص | الأهلي يفاوض لاعب الهلال وشرط قد يوقف الصفقة

تعرف على تفاصيل عرض الأهلي لضم لاعب الهلال

تبحث إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن تدعيم صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قامت بفتح المفاوضات مع عدد من اللاعبين.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك من أجل إنقاذ الفريق الذي قدم مستويات غير مقنعة الموسم الحالي.

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع اللاعب مد الله العليان، بعد أن عادت الاتصالات مرة أخرى مع الهلال، تمهيدًا لضم اللاعب.

وكانت المفاوضات من النادي الأهلي قد أخذت طابع الجدية خلال شهر يناير الماضي، من أجل ضم مد الله العليان، ولكن طلب الراقي قوبل بالرفض من جانب إدارة الهلال.

إدارة الهلال كانت ترى أن الفريق في حاجة لخدمات مد الله العليان، وهو ما دفعها لرفض عرض الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتريد إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع مد الله العليان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حيث كان يقود المفاوضات طارق كيال، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم السابق.

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ويمتلك نادي الهلال 4 لاعبين في مركز الظهير الأيمن وهم: " محمد البريك، حمد اليامي، مدالله العليان، أمير كردي"، وبالتالي أصبح من الضروري الاستغناء عن لاعب منهم.

ولكن هناك شرطًا من أجل موافقة الهلال على عرض الأهلي، وهو التعاقد مع ظهير أيسر، من أجل تسهيل مهمة خروج لاعبًا من رباعي الظهير الأيمن المذكورين.