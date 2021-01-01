خاص | الأهلي السعودي يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم الونش

هل ينجح مسؤولي الأهلي في إقناع الزمالك بالتعاقد مع الونش؟

جددت إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، مفاوضاتها مع نادي الزمالك، من أجل ضم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع محمود حمدي الونش، بعد تألقه مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.

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وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الأهلي عاودت اتصالاتها مع إدارة الزمالك، من أجل الحصول على خدمات محمود الونش، تحسبًا لفشل التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري.

وأضافت المصادر أن النادي الأهلي قام برفع العرض لنادي الزمالك إلى 2.4 مليون دولار، من أجل شراء عقد اللاعب محمود الونش خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأهلي دخل في مفاوضات مع جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي للتعاقد معه، ولكن ما يعيق الصفقة هو الشرط الإلزامي لنادي الشباب والذي يصل إلى 2.5 مليون ريال.

خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أكد خلال تصريحات صحفية، على أنه متمسك بحقوقه في اللاعب جمال بلعمري، رافضًا محاولات الأهلي للتعاقد مع اللاعب دون تسديد مبلغ 2.5 مليون ريال.