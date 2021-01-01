خاص | الآسيوي يخاطب "فيفا" بشأن تصفيات مونديال 2022 .. وطلب مرفوض للسعودية

طلب من الاتحاد الآسيوي من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم 2022

مازال فيروس كورونا يلقي بظلاله على عالم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ويتسبب في تأجيل الكثير من الأحداث الرياضية خوفًا على سلامة الجميع من تفشيه بشكل سريع للغاية.

تأجيلات محتملة لبعض المنافسات خلال الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا داخل القارة الآسيوية، وهو ما كشفه مصادر لـ"جول" حول تأجيل بعض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن الاتحاد الآسيوي خاطب بالفعل نظيره الدولي لكرة القدم، من أجل تأجيل مباراتي الجولة الـ7 والـ8 في تصفيات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وطالب الآسيوي إقامة الجولتين في الفترة ما بين 31 مايو المقبل حتى 15 يونيو، بدلًا من إقامتها في الفترة بين 22 حتى 30 مارس خلال العام الجاري.

وجاء طلب الاتحاد الآسيوي بسبب صعوبة إقامة هذه المباريات في ظل تفشي فيروس كورونا في الكثير من الدول التي تشارك في هذه التصفيات الهامة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الدول العربية طالبت بإقامة مباريات هذه التصفيات على أرض محايدة ولكن قوبل طلبهم بالرفض، حيث جاء على رأس الدول المطالبة بذلك السعودية.