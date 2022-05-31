خاص | اقتربت العودة؟ محامي لوكاكو يجتمع مع إدارة إنتر

المهاجم البلجيكي عاش موسمًا عصيبًا مع تشيلسي، ويخطط للعودة من جديد إلى الدوري الإيطالي.

كلف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي محاميًا لجس النبض بِأن احتمال عودته من جديد إلى إنتر الإيطالي، بعد موسم صعب في "ستامفورد بريدج".

لوكاكو عاش موسمًا مليئًا بعد الاستقرار في تشيلسي، بعد قيامه بمقابلة صحفية غير مصرح بها، ثم تعرض إلى الإصابة، وأخيرًا عدم رغبة الألماني توماس توخيل في إشراكه في العديد من المباريات.

وفي الوقت الحالي، فإن إنتر لا يعطي الأولوية لاستعادة لوكاكو، خوفًا من قيمته العالية، رغم استعداد تشيلسي لمناقشة البلجيكي بشأن مستقبله.

هل يستطيع إنتر تحمل تكلفة لوكاكو؟

الأمر صعب حقًا، بالنظر إلى أن البلجيكي الدولي يحصل على 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في صفقة انتقاله إلى تشيلسي.

وتتمحور محادثات محامي لوكاكو حول ترتيب صفقة إعارة محتملة، حتى يوافق البلجيكي على خفض راتبه بنحو 40% لتسهيل عودته إلى إنتر.

ومع ذلك، يُعتقد أن تشيلسي سيطلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 12 و24 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو على سبيل الإعارة، وهو ما يمكن اعتباره مشكلة لوصيف الدوري الإيطالي.

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ويمكن تضمين خيار شراء في نهاية صفقة الإعارة، أو هيكل توزيع عملية الدفع على عدة مواسم.

ومع ذلك، فإن العملية تتطلب انتهاء استحواذ تحالف تود بولي على تشيلسي، للتعرف على الخسائر التي تكبدها النادي خلال الفترة الماضية.

ولم يتم التعرف بعد على رأي الملاك الجدد في مسألة الراحلين عن النادي، وشكل سياسة الانتقالات الصيفية في تشيلسي.

ماذا سيفعل تشيلسي إذا باع لوكاكو؟

يبدو أن تشيلسي منفتح على بيع تيمو فيرنر أو حكيم زياش إلى جانب لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يمكن أن يخلق ذلك مساحة لمهاجم جديد، مع الاهتمام بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وكريستوفر نكونكو نجم لايبزيج.

وسيتعاقد تشيلسي مع لاعبين في خط الهجوم فقط إذا تم بيع بعض لاعبيه الحاليين الذين اشتكوا من قلة الدقائق في الموسم الماضي.

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