خاص | أسينسيو يُحبط مساعي باريس سان جيرمان لرد ضربة مبابي لريال مدريد!

استقر نجم ريال مدريد، ماركو أسينسيو، على موقفه من الرحيل أو البقاء مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بحلول صيف 2023، مما يجعل رحيله - إن قُرر - يحدث في الصيف المقبل حتى لا يغادر مجانًا في التالي.

لكن ما ذكرته مصادر جول واضح، أسينسيو يعتزم البقاء في ريال مدريد ولن يستمع إلى أي عروض أخرى قبل عرض اللوس بلانكوس.

حتى الآن لم تتصل إدارة فلورنتينو بيريز باللاعب للتفاوض على تجديد عقده، وهذا ليس بالخطير، فمعسكر أسينسيو "هادئ" وسينتظر الريال قبل كل شيء.

الثقة بين الإدارة من جهة وأسينسيو من جانب آخر، كبيرة للغاية، وهي عنصر هام في هدوء طرف اللاعب حول تأخر المفاوضات.

الطريقة المميزة التي يتعامل بها كارلو أنشيلوتي مع الدولي الإسباني وكيف أكد له قولًا وفعلًا أهميته في فريقه كانت من أسباب رغبة أسينسيو في البقاء.

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يضاف إلى ذلك الثقة التي وصلت ذروتها لدى أسينسيو بعد تحسن حالته البدنية منذ وصول بينتو في منصب المدرب البدني للريال.

وكانت الصحف الفرنسية في وقت سابق قد قالت أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا ردًا على ضم ريال مدريد لكيليان مبابي.

الواضح أن مساعي النادي الفرنسي ستواجه حقيقة رغبة اللاعب في الاستمرار وانتظاره قبل كل شيء لعرض الريال، وفيما يبدو فإن العامل المادي لن يكون الحاسم في مستقبل ابن ريال مايوركا.

تجدر الإشارة إلى أن أسينسيو خاض هذا الموسم 1044 دقيقة مقسمة على 23 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم سبعة أهداف.