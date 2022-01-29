خاص | أتلتيكو مينيرو يُحاصر الاتحاد ويُفسد صفقة أوتافيو مجددًا

لم يتبق سوى يوم واحد على غلق سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي، ورغم ذلك مازالت بعض الملفات مفتوحة ولم تُحسم بعده، وأبرزها محاولات الاتحاد التعاقد مع أوتافيو لاعب وسط بوردو الفرنسي.

ما هي قصة الاتحاد وأوتافيو؟ وإلى أين وصلت؟

المصادر السعودية كانت قد تحدثت عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع أوتافيو في الانتقالات الشتوية الجارية، فيما أفادت مصادر جول الخاصة أن اللاعب وقع عقدًا مبدئيًا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي وسينضم له بعد نهاية الموسم الجاري في فرنسا.

صحيفة ليكيب الفرنسية أحيت آمال العميد في الاستفادة من اللاعب البرازيلي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، إذ أكدت رغبة بوردو في التخلص منه خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد خروجه من حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وبهدف تقليص النفقات، حيث يتقاضى اللاعب 150 ألف يورو شهريًا.

النادي الفرنسي عرض خدمات اللاعب صاحب الـ27 عامًا على متصدر الدوري السعودي، وقد بدأت المفاوضات بينهما بالفعل، لكن أتلتيكو مينيرو تدخل مجددًا وأفسد محاولة الاتحاد الحصول على أوتافيو بالإعارة هذا الشهر.

مصادر جول النسخة البرازيلية أوضحت أن أوتافيو تدخل بنفسه في مسار الأحداث، إذ تواصل مع أتلتيكو مينيرو وطلب منهم ضمه بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما علم برغبة بوردو في التخلص منه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري وفي ظل تجميده عن اللعب منذ 22 ديسمبر الماضي وتحويله للتدرب مع الفريق الثاني.

مصادرنا أوضحت أن الاتفاق بات وشيكًا بين الطرفين، خاصة أن أوتافيو يُفضل العودة للبرازيل الآن بدلًا من اللعب في أي نادٍ آخر حتى الصيف ومن ثم بدء مغامرته مع أتلتيكو مينيرو.

المصادر أكدت أن بوردو أيضًا يجد أن هذا هو الحل الأفضل، رغم عدم رضاه عن اتفاق أوتافيو مع أتليتكو مينيرو من خلف ظهره، خاصة في ظل عدم قدرته فسخ العقد من جانب واحد لأن هذا سيكلفه دفع مبلغ كبير لنادي أتلتيكو بارانينيسي، حيث نص بند انتقال اللاعب عام 2017 على ذلك.

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لماذا يبحث الاتحاد عن لاعب وسط، وما هي خياراته؟

الاتحاد خسر لاعبي وسط من عناصره المهمة خلال يناير الجاري، الأول هو عبد الإله المالكي بانتقاله للهلال، والثاني هو كريم الأحمدي بتعرضه لإصابة كسر إجهادي في مشط القدم ستُبعده عن اللعب لمدة شهرين على الأقل.

الفريق دخل سوق الانتقالات بهدف التعاقد مع لاعب أجنبي سيتم قيده بدلًا من الأحمدي، وقد ارتبط بعدد من الأسماء أبرزها، بجانب أوتافيو، الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والمصري طارق حامد نجم الزمالك.

العميد يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا بفارق 6 نقاط عن النصر، مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام الهلال ستُلعب في مارس القادم.

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