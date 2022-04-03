خاص | اتحاد أمريكا الجنوبية يدعو المنتخب السعودي للعب في كوبا أمريكا

علمت مصادر جول الخاصة أن اتحاد أمريكا الجنوبية وجه دعوة للمنتخب السعودي للعب في النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا المفترض إقامتها عام 2024 في بلد لم يُحدد بعد لكن يُرجح أن يكون الإكوادور.

كوبا أمريكا هي أقدم بطولة قارية في العالم، وعادة ما يتم دعوة منتخبات من خارج أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة نظرًا لأن عدد المنتخبات 10 فقط، وقد سبق أن تم دعوة المكسيك وقطر واليابان.

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المنتخب القطري كان قد خاض كوبا أمريكا 2019 وكان من المفترض أن يلعب في نسخة 2021 لكن إعادة جدولة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بسبب جائحة كورونا أجبره على الانسحاب، حيث شارك العنابي في تصفيات أوروبا لكن دون احتساب نتائجه.

الأخضر يعيش أيامًا رائعة بعد نجاحه في التأهل لمونديال قطر 2022 بتصدره مجموعته في التصفيات وتفوقه على منتخبي اليابان وأستراليا، وقد أوقعته القرعة في مجموعة صعبة ضمت بجانبه الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمين العام إبراهيم القاسم كانا قد حضرا اجتماع الجمعية العمومية الـ75 لاتحاد أمريكا الجنوبية الذي أقيم في الدوحة بداية الشهر الجاري بناءً على دعوة رسمية وجهت للاتحاد، ويبدو أنه تم خلالها الاتفاق على مشاركة الأخضر في النسخة القادمة من كوبا أمريكا.

يُشار إلى أن الأرجنتين نجحت في تحقيق لقب كوبا أمريكا 2021، وهو المنتخب الذي سيفتتح الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 أمامه.