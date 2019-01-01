خاص| إيمري يقنع دينيس سواريز بالانتقال إلى آرسنال
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أكدت تقارير صحفية اقتراب آرسنال الإنجليزي من التعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.
وعلم جول أن الاتفاق يقترب من الإتمام بالفعل، حيث نجح أوناي إيمري مدرب آرسنال في إقناع اللاعب بالانضمام.
وكان إيمري قد أكد في وقت سابق اليوم أن آرسنال لن يبرم أي تعاقدات دائمة في الفترة الشتوية الجارية، ولكنه أقر بإمكانية الإعارات.
بذلك سيتنافس سواريز مع أليكس إيوبي وهنريك مخيتاريان للحصول على مقعد أساسي بالتشكيل في النصف الثاني من الموسم.
يذكر أن الجانرز قد تعاقدوا مع لوكاس توريرا وبيرند لينو وسوكراتيس وماتيو جيندوزي في الصيف الماضي.