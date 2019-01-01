خاص - إيدميلسون: نيمار خليفة ميسي في برشلونة

حديث خاص من النجم البرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث البرازيلي إيدميلسون، لاعب برشلونة وليون السابق، عن مواطنه نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وقال إنه يمكن أن يصبح خليفة ليونيل ميسي مستقبلاً.

نيمار يحاول هذا الصيف العودة مجدداً إلى صفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني أعلن صراحة عدم نيته الدخول في مفاوضات.

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وقال إيدميلسون حصرياً مع "جول": "نيمار يمر بفترة صعبة، قدم موسمين عاديين، وكذلك كأس عالم متوسط، بالإضافة لتعدد الإصابات والخروج المبكر من الأبطال".

وأكمل: "فاز بالدوري ولكن لا يكفي، يبقى لاعباً كبيراً ولكنه فقد بعض من بريقه منذ ترك برشلونة، بدأ جيداً وكان والده يسانده، لا أعرف ماذا حدث".

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وواصل: "في بعض الأحيان لا يلعب بسبب الإصابات، وأخرى لتواجده في البرازيل، ولهذا أتفهم غضب جمهور باريس الذي دفع الأموال لمشاهدة الكرة".

وأردف لاعب برشلونة السابق: "تصريحات فيراتي؟ كان في موقف مشابه في 2017 وبي إس جي رفض عرض برشلونة، لا يجب الحديث عن الآخرين برأيي".

وختم: "نيمار يمكنه التألق في أي مكان، ولكن برشلونة مزدحم الآن بالنجوم، ولكنه يفكر في ما بعد ميسي، لا يزال أمامه 3-4 أعوام، ووقتها يمكن أن يحل نيمار محله".

ويلعب باريس سان جيرمان أمام رين مساء السبت في كأس السوبر الفرنسية بالصين.