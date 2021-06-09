خاص .. إغراءات النصر تهدد محاولات الأهلي للإبقاء على نجم الفريق

هل ينجح النصر في خطف آل فتيل؟

تسعى إدارة نادي النصر في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد رحيل البرازيلي مايكون بيريرا عن الفريق.

خيارات عديدة أمام النصر طرحتها عدة تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، بعد الصفقات المميزة الذي أبرمها العالمي في الصيف الجاري وهم البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكرة.

وعلم "جول" من مصادر خاصة أن النصر يتحرك في الوقت الحالي نحو مدافع محلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إيمانًا بقدراته الكبيرة.

وأشار المصدر إلى أن النصر قدم عرضًا لمحمد آل فتيل مدافع الأهلي الذي دخل الفترة الحرة خلال شهر يناير الماضي، والعرض وصل إلى 5.5 مليون ريال سعودي.

وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الأهلي لتمديد عقده مع الفريق مقابل 4.5 مليون ريال سنويًا وهو ما يرجح كفة النصر في المفاوضات.

وقام حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنصر بإقناع البرازيلي مانو مينيزيس بإمكانيات آل فتيل وضرورة التعاقد معه لتدعيم دفاعات العالمي.