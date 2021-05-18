خاص | أوبلاك: فريقي به ميسي ورونالدو، وتاريخ أتلتيكو مدريد مليء بالمعاناة!

يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد يتحدث بشكل خاص لجول.كوم حول قدوته في حراسة المرمى وميسي ورونالدو وقرب الفوز بالدوري.

أكد يان أوبلاك أن فريقه أتلتيكو مدريد لا يزال لم يحقق الفوز بالدوري الإسباني بالرغم من الانتصار على أوساسونا يوم الأحد الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بشكل حصري للنسخة الإسبانية من جول.كوم، وتطرق خلال حواره معنا للحديث عن المنافسة خلال الموسم الجاري، ورأيه في ميسي ورونالدو ومعاناة أتلتيكو مدريد عبر تاريخه وعن الحراس الذين أخذهم كقدوة وهو أصغر عمرًا.

لقد كانت منافسة شاقة في الدوري لأصحاب القلوب القوية فقط، هل المعاناة سمة من سمات أتلتيكو مدريد؟

"خلال تاريخ النادي عانينا من الكثير من الأمور، ولم نحقق الفوز بأي لقب بسهولة، لقد أخبرني أحدهم إن الألقاب العشرة التي حققها الفريق من بينها بطولة وحيدة حُسمت قبل الجولة الأخيرة، لكن ذلك ما يجعل كرة القدم جميلة، فأنت لا تعرف ما الذي سيحدث في النهاية".

يبدو أن قلبك قويًا للغاية لتحمل كل ذلك الضغط، هل قمت بالفحوصات الطبية؟

رد ضاحكًا: "كل عام نقوم بالفحوصات، هناك مباريات تكون المعاناة فيها أكبر من مباريات أخرى، هذه هي كرة القدم".

ضد أوساسونا الأمور كانت في غاية الصعوبة، كيف شعرت في السبع دقائق الأخيرة؟

"لقد كانت مباراة جيدة، وفي الشوط الأول كان لدينا الكثير من الفرص للتسجيل، وفي الشوط الثاني أيضًا، بعد ذلك سجلوا هدفهم، وكان علينا أن نؤمن بحظوظنا حتى النهاية كما فعلنا، ولو لم نكن فزنا بتلك المباراة كانت الأمور ستكون أكثر تعقيدًا".

سيميوني يقول "في اللحظات الصعبة يجب أن نملك عقلية قوية ودماء باردة"، هل تحدثتم عن كلماته في غرف الملابس؟

"لقد تحدثنا عن الأمر، وعندما انتهت المباراة كنا سعداء بالفوز، لقد كنا نثق في قدرتنا على الفوز، وتحدثنا مع بعضنا البعض، الأهم هو امتلاك القوة الذهنية لمثل تلك اللحظات، وفي النهاية استحقينا الفوز".

مباراة بلد الوليد، نهائي آخر، كيف ستلعبون اللقاء؟

"ستكون مباراة في غاية الصعوبة، فنحن نقاتل على اللقب، وهم يقاتلون على البقاء في الدوري، والكل سيقدم كل ما لديه لتحقيق الثلاث نقاط".

كيف تتحضر للتصدي لركلات الجزاء؟

"في العادة لا يوجد تحضير مختلف ذهنيًا ونفسيًا لتلك اللحظات عن التحضير الخاص بالمباريات، لكنني أشاهد الفرق المنافسة وطريقة التسديد الخاصة بهم، من الصعب تحليل كل شيء فتلك القرارات يتم اتخاذها في لحظة".

مجموعة كبيرة من الأشخاص تعتبرك الحارس الأفضل في العالم، من كان قدوتك؟

"عندما كنت طفلًا كنت أتابع مجموعة كبيرة من حراس المرمى، أحب بوفون وكاسياس وبيتر شمايكل، والآن هناك الكثير من المنافسين، هناك في إسبانيا وخارجها، سيكون من الصعب الحديث عن الأسماء الآن، لكن مستويات الحراس ارتفعت للغاية هنا وفي الدوريات الأخرى".

دائمًا ما تقول أن ميسي هو الأفضل في العالم، أخبرني عن فريق من خمسة أفراد تريد اللعب معهم.

"يا له من سؤال صعب، لكن ميسي كما قلت دائمًا مذهل، ويلعب في أفضل المستويات، سأختار كريستيانو معه بسبب فترة تنافسه مع ميسي، أنا معجب بكل ما قدماه لكرة القدم، لذلك من الصعب الحديث عن أي لاعب آخر، لكن لو كنت أنا الحارس سأختار خمسة مدافعين، وليكونوا كلهم من أتلتيكو مدريد".

أنت سعيد في مدريد، هل ستغادر أتلتيكو مدريد أو تخطط للعب في أي بطولة أخرى، فلنقل بالدوري الإنجليزي؟

"من الصعب معرفة ما الذي سيحدث في المستقبل، الدوري الإنجليزي بطولة مثيرة، وأحبها وبشكل شخصي أحب التحديات الجديدة، لكن كما قلت، لقد تواجدت هنا لسبع سنوات وأنا في غاية السعادة".

في النهاية، ما الذي ستفعله لو فاز أتلتيكو مدريد بالدوري؟ أي شيء جنوني؟

"لا أفكر في الفوز بالدوري الآن، كل ما أريد فعله هو تحضير نفسي بأفضل شكل ليوم السبت، ستكون مباراة نهائية لنا ولهم، ولا أريد الحديث عن أي شيء آخر، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث، هل سنحتفل أم نعاني من الحزن".

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