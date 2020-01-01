خاص | أنتيتش: جريزمان أقل من قيادة فريق وريال مدريد ظلمني

مدرب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو السابق يتحدث عن ذكرياته في الدوري الإسباني ورأيه في موقف الفرق الثلاثة خلال الموسم الجاري

تحدث الصربي رادومير أنتيتش، المدير الفني الأسبق لريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة، حول فترته في المرينجي ورايه في أنطوان جريزمان وطريقة لعب الفرق الإسبانية.

أنتيتش تولى تدريب الروخي بلانكوس من 1995 حتى 2000 كما عمل مع المرينجي موسم 1991-1992 وقاد النادي الكتالوني في 2003.

وقال الصربي في حوار خاص: "تدريب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو أمر ليس سهلًا على الأقل، فالفوز وحده لا يكفي ولكن لابد من أداء جيد لأنّ وراء هذه الفرق جمهور ومجتمع كامل يتطلع للمزيد. بالنسبة لي الروخي بلانكوس يمثل الطبقة المتوسطة في مدريد".

وتابع: "تعرضت للإقالة في ريال مدريد رغم أنني كنت متصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط في وقت كان الفوز يحسب بنقطتين فقط".

وحول مستوى الروخي بلانكوس الحالي، أشار مدرب هيبا تشينا فورتشن إلى أنّ الفريق صرف أموالًا كثيرة في الصيف والجمهور توقع أن يشاهد ما هو أفضل من المواسم الماضية وهو ما لم يحدث.

المزيد من الفرق

الصراع بين مودريتش وراكتيتش مستمر على لقب أفضل لاعب وسط أيمن في العالم!



مودريتش 35% وراكتيتش 50% من مجموع الأصوات!



صوّت للاعبك المفضل: https://t.co/JIZCZT6kct#FIFA19 pic.twitter.com/PZzwkDUepu — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 8, 2018

وواصل: "لا يمكن أن يتم الاعتماد على جريزمان ليكون نجم الفريق الأول وهو يلمس الكرة 3 مرات فقط في 45 دقيقة. مباراة ليجانيس على سبيل المثال لم يظهر سوى في لقطة الهدف والتي كانت ضربة حرة في الأساس".

أنتيتش رفض الحديث عن فينسوس جونيور، مؤكدًا أنّ اللاعب بحاجة إلى وقت وأكثر من مباراة للحكم على مستواه بصورة كاملة.

واختتم: "برشلونة لديه أزمة كبيرة في الضربات الركنية، فهو لايستغلها كما ينبغي. لا اتذكر آخر مرة سجل فيها البلوجرانا هدفًا من ركنية، عليه بتطوير هذا الجانب ليكون أكثر تكاملًا".

وحقق أنتيتش الدوري والكأس مع أتلتيكو موسم 1995-1996 وهي آخر مرة يحصد فيها الفريق الثنائية المحلية.