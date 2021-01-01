خاص | أسطورة برشلونة: لا أحد يمكنه إقناع ميسي بالاستمرار

منطقي للغاية..

لا يتوقف الحديث عن مسلسل بقاء ليونيل ميسي في برشلونة من عدمه، وهذه المرة من خلال كلمات الأسطورة خريستو ستويشكوف، الذي اعتبر أن البرغوث وحده هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وينتهي عقد ميسي بنهاية هذا الموسم، وتتزايد آمال جماهير برشلونة في أن يستمر الأرجنتيني بعد وصول جوان لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني في الأيام الأخيرة.

وبالنسبة لستويشكوف فإن احترام قرار ميسي واجب تقديرًا لمسيرته الضخمة، في ظل إيمانه بأنه لا توجد فرصة لأي شخص أيًا كان اسمه في إثناء ليو عن قراره النهائي.

الأسطورة البلغارية في تصريحات خاصة لجول قال "لن يتمكن أحد من إقناع ميسي بأي شيء إذا كان واضحًا بشأن ما يجب فعله، سأدعم دائمًا القرار الذي يتخذه ليو".

كما أضاف "سيفعل لابورتا ذلك أيضًا، يبدو لي أن هذا هو ما يجب فعله مع أسطورة جعلتنا نضحك وحتى نبكي".

أما عن لابورتا ووصوله لرئاسة برشلونة، فقال "صحيح أن لابورتا قضى وقتًا رائعًا في برشلونة. لقد اتخذ قرارات كبيرة مثل الوثوق بجوارديولا ، وهذا هو الوقت الذي لعبنا فيه كرة قدم رائعة وممتازة وناضجة".

وواصل " لكنك اليوم لا لديك تشافي أو إنييستا أو ديكو أو رونالدينيو أو إيتو أو أولئك الذين جعلوا ذلك ممكنًا في الماضي".

وأتم مشيدًا برونالد كومان مدرب البلوجرانا الحالي "أنا أؤمن به كثيرًا، نحن أصدقاء رائعون وصحيح أن لدينا الكثير من المواهب الآن ويجب على الكبار مساعدتهم للنمو".

الجدير بالذكر أن مستقبل رونالد كومان في تدريب برشلونة لا يزال غامضًا ويعتمد بالضرورة على نجاحه في إنهاء الموسم الراهن بصورة جيدة أولًا.