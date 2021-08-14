خاص | أزمة كبرى في الاتحاد، وموقف رائع من اللاعبين

الاتحاد يعيش أيامًا صعبة

كشفت مصادر جول النسخة العربية الخاصة أن الاتحاد يعيش حاليًا أزمة كبيرة على صعيد تسديد رواتب اللاعبين والموظفين، مشيرة في نفس الوقت لالتزام الجميع بعمله رغم عدم حصولهم على رواتبهم في موقف رائع من جانبهم.

الفريق السعودي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وقد خاض مباراة الفيحاء الأولى له في الدوري السعودي دون لاعبيه الجدد وخسرها بهدف نظيف، ويأمل الجمهور أن تُحل تلك المشكلة قبل المباراة القادمة أمام الرائد يوم الإثنين المقبل.

ما هي تفاصيل أزمة الاتحاد الخاصة برواتب اللاعبين؟

مصادرنا أوضحت أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر، والبعض الآخر منذ 7 أشهر، فيما هناك بعض الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 11 شهرًا.

ولم يتوقف الأمر عند الرواتب، بل امتد إلى مكافآت الفوز بالمباريات المهمة، حيث حصل بعض اللاعبون على تلك المكافآت والبعض الآخر لا.

الإيجابي في تلك الأزمة حسبما أبلغتنا مصادرنا هو التزام اللاعبين والموظفين بعملهم يوميًا دون أي تقصير، إذ رغم صعوبة الموقف وحاجة أولئك لرواتبهم إلا أنهم لا يدخرون جهدًا في خدمة الاتحاد.

ما هو موقف الاتحاد من شهادة الكفاءة المالية؟

الاتحاد لم يحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية، وهو مطالب بتقديم المستندات التي تثبت تسديده التزاماته المالية حتى 30 أبريل الماضي في موعد أقصاه 21 أغسطس القادم، وإلا لن يحصل على الشهادة ولن يستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم الجاري.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت أن ديون الاتحاد والتزاماته المالية بلغت 140 مليون ريال سعودي تقريبًا، وهو الأعلى بين كل أندية الدوري السعودي، وهو أحد 4 أندية لم تحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية.

الاتحاد لديه أزمة أخرى خاصة بوجوب تسديده مستحقات القادسية خلال الـ72 ساعة القادمة لتفادي خصم نقاط من رصيده في الدوري السعودي لموسم 2021-2022، وتبلغ قيمة تلك المستحقات 11 مليون ريال سعودي متبقية من صفقة انتقال هارون كمارا.

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