خاص | أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب فاران

مدافع آخر قد يرحل عن النادي الإسباني

تطورات جديدة ظهرت حول مستقبل المدافع الفرنسي رافاييل فاران، وإمكانية رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف.

مصادر صحفية لموقع "جول" أكدت أن اللاعب لم يطلب الرحيل حتى الآن، وهناك احتمالية لاستمراره مع الفريق الإسباني.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للفرنسي في الوقت الحالي هو زيادة راتبه الحالي في كل الحالات، سواء استمر أو رحل عن ريال مدريد.

ويتعلق الأمر كذلك بالمشروع الرياضي للنادي الذي سيلعب به فاران الموسم القادم، حيث لم يستقر اللاعب على قرار نهائي حتى الآن.

وتشتعل المنافسة بشكل كبير على ضم الدولي الفرنسي، بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان بضمه.

17 يونيو 2021

عرض من مانشستر يونايتد

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالعرض الرسمي الأول من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران هذا الصيف.

عقد فاران مع ريال ينتهي في 30 يونيو 2022، واللاعب لم يوقع على عقد جديد حتى الآن، بوجود اهتمام من الشياطين الحمر.

ريال يريد عدم تكرار ما حدث مع سيرخيو راموس مدافع الفريق، والذي قرر الرحيل خلال الميركاتو الحالي بالمجان.

ما هي قيمة عرض مانشستر يونايتد لفاران؟

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن أولي جونار سولشاير، يعتبر فاران هو أحد أهم الأهداف الرئيسية له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العرض الأول من مانشستر وصلت قيمته إلى 50 مليون جنيه استرليني، لكن ذلك ليس كافيًا لإقناع ريال مدريد ببيع الفرنسي.

النادي الإسباني طلب قيمة مالية لا تقل عن 80 مليون استرليني لبيع صاحب الـ28 سنة.

هل يجدد فاران عقده مع ريال؟

الأمور تسير في طريق صعب في الوقت الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين ريال وفاران خاصة بالنواحي المالية.

اللاعب يحصل على 12 مليون يورو سنويًا، ويريد الحصول على أجر ربما يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وهو الأمر الذي يرفضه ريال تمامًا.

وأشارت "ميرور" إلى أن مستقبل فاران من غير المتوقع أن يتأثر برحيل راموس، الذي ترك ريال بعد رحلة استمرت 16 عاماً.

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