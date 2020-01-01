خاص | أرتور يرفض العودة لبرشلونة والنادي يهدد بالعقوبات

العلاقة بين برشلونة وأرتور ميلو تصل لطريق مسدود قبل مرحلة هامة للغاية من الموسم.

أبلغ اللاعب البرازيلي أرتور ميلو نجم برشلونة الحالي ويوفنتوس القادم النادي الكتالوني أنه لن يعود ليرتدي قميص الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يرفض اللاعب العودة من البرازيل بعد فترة الراحة التي حصل عليها بنهاية الدوري الإسباني.

ويستعد نادي برشلونة في الوقت الحالي للعودة للمنافسات عن طريق دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه نابولي في ملعب كامب نو.

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وكان اللاعب من المفترض أن يعود لبرشلونة اليوم الإثنين لكنه تخلف عن موعده، وقام النادي بالتواصل معه من أجل الاستفسار عن موقفه.

وأخبر أرتور النادي أنه لن يلعب بقميص الفريق من جديد، بالرغم من تحذير الإدارة له بتوقيع العقوبات والغرامات عليه، لكنه لم يهتم بذلك التهديد.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يبدي فيها اللاعب تمرده عقب بيعه ليوفنتوس، حيث ذهب لكيكي سيتيين قبل اللقاء الأخير في الدوري وأخبره بشعوره ببعض الألم في الكاحل، ولم يخضع للفحص الطبي من قبل النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن رحيل أرتور لصفوف يوفنتوس قبل أسابيع، وضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب البيانكونيري.