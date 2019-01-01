خاص | أتليتكو مدريد ينفي تواصله مع مهاجم آينتراخت

المدير التنفيذي للنادي الإسباني يكشف الحقيقة

وضع المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد أنجيل جيل مارين، حدًا للشائعات المتداولة عن اهتمام الإدارة بمهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد أشارت إلى رغبة التشولو دييجو سيميوني في الحصول على توقيع المهاجم الكرواتي آنتي ريبيتش، ليعوض الأنيق أنطوان جريزمان بعد انتقاله إلى برشلونة أو أي نادٍ آخر سيرتدي قميصه الموسم القادم.

وزعمت التقارير أن النادي الألماني وافق بشكل مبدئي على بيع مهاجمه الثاني، لكن بشرط الحصول على مبلغ يُقدر بنحو 40 مليون يورو، حتى بعد بيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لريال مدريد هذا الصيف.

لكن المسؤول البارز في النادي العاصمي الإسباني، قال في مقابلة مقتضبة حصرية مع Goal "لا لم نتحدث مع اللاعب أو ناديه الألماني".

وأضاف بشأن المهاجم المنتظر بعد رحيل جريزمان وتقلص فرص دييجو كوستا وألفارو موراتا في البقاء، لانخفاض مستوى الأول وارتفاع سعر شراء الثاني من ناديه تشيلسي، قائلاً "لم نستقر بعد على أهدافنا الصيفية في خط الهجوم".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان النادي ضم هيكتور هيريرا من بورتو بموجب قانون بوسمان، وقبل قليل أسدل الستار على صفقة مهاجم بنفيكا الشاب جواو فيليكس بإعلان انتقاله إلى الأتليتي بشكل رسمي.