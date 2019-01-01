خاص | أتلتيكو مدريد يبحث عن بديل لفيليبي لويس

من هو اللاعب المرشح لخلافة لويس في أتلتيكو مدريد؟

يخطط نادي أتلتيكو مدريد لإتمام التعاقد مع مدافع بورتو، أليكس تيلاس، خلال سوق الانتقالات الجارية تحسبًا لرحيل فيليبي لويس.

أتلتيكو مدريد قد يخسر خدمات فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز في يناير أو بنهاية الموسم الجاري.

وعلم Goal أنّ أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع بورتو لأجل ضم الظهير الأيسر تيلاس لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

اللاعب لديه عقد ينتهي في 2021 مع البافاري وتبلغ قيمة كسر العقد 40 مليون يورو وهو ما قد يدفعه الروخي بلانكوس لجلب اللاعب.

إذا طلب مني جوارديولا أن أقفز من الدور الثالث من مدرجات كامب نو سوف أفعل ذلك، أنا أعلم جيدًا أن كل كلمة يقولها لها معنى وكل طلب يطلبه منا له مغزى، أنا أثق به وبعبقريته

-داني ألفيش 🗣️



بيب جوارديولا -السر وراء أجمل كرة قدم لُعبت في العصر الحديث- يتم اليوم عامه الـ 48 🎆 pic.twitter.com/vQAxNphaIW — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

ومن المتوقع أن يحصل تيلاس على راتب سنوي يصل إلى 1.3 مليون يورو حال الانضمام إلى الفريق المدريدي.

بورتو قد يتخلى عن اللاعب وذلك بسبب الديون التي يواجهها وتحسبًا لأي مخالفات فيما يتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يخطط لجلب إيدير ميليتاو من بورتو أيضًا والذي قد يكلف 50 مليون يورو.