"خارج الكوكب" .. مساعد ديشان يقارن مبابي بميسي ورونالدو

مقارنة مبابي بميسي ورونالدو

مدح جاي ستيفان، مساعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به منذ بداية بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد مبابي منتخب فرنسا للتأهل لمنافسات الدور ربع النهائي من المونديال، ويستعد لمواجهة قوية أمام إنجلترا يوم السبت المقبل.

وقال مساعد ديشان في المؤتمر الصحفي إنّ مبابي "خارج الكوكب" ويستحق أن يحتل نفس مكانة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويعتقد ستيفان أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد أظهر أنه يمتلك المهارات اللازمة للوقوف إلى جانب بعض اللاعبين العظماء على مستوى التاريخ.

وأكد على امتلاك مبابي لموهبة مبكرة قائلًا: "لقد سجل كيليان بالفعل تسعة أهداف في كأس العالم وهو في سن 23، إنه لاعب كرة قدم كبير جدًا مثل رونالدو وميسي رغم عدم تسجيلهم أهداف كثيرة بالمونديال".

وواصل: "إنه من النخبة خارج الكوكب بمهاراته، ويعبر عن إبداعه بشكل جيد للغاية على أرض الملعب، ويحب التحرك في الملعب بقدرات فنية مذهلة فهو يظهر هذا في كل مباراة ".

وينافس مبابي حاليًا على لقب هداف بطولة كأس العالم 2022 بعد أن سجل أهدافًا ضد أستراليا والدنمارك وبولندا، ويتصدر الترتيب.