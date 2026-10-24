خابيير تيباس يعلّق على بيع 42% من أسهم نادي فالنسيا

باع بيتر ليم 42% من أسهم نادي فالنسيا إلى شركة Pitchwise Holdings، وفقًا لما أعلنه النادي في بيان رسمي صدر يوم الجمعة. وقد علّق خابيير تيباس، رئيس لاليغا، على صفقة بيع هذه الحصة من أسهم النادي الملقّب بـ«الخفافيش».

واستهل تيباس تصريحاته قائلًا: «إنه خبر إيجابي للغاية لنادي فالنسيا ولمدينة فالنسيا بأكملها»، مضيفًا: «هذه الشراكة لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال جديدة فحسب، بل تشمل أيضًا انضمام شركاء يتمتعون بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية ومستثمرين من الطراز العالمي. وتعكس هذه الصفقة، التي تُقدّر قيمة النادي بـ1.25 مليار يورو وتشمل الاستحواذ على حصة تبلغ 42% من رأس ماله، قوة جميع أصول نادي فالنسيا وإمكاناتها، بدءًا من فريقي الرجال والسيدات وصولًا إلى الملعب الجديد».

واختتم تيباس تصريحاته مؤكدًا: «من المهم التأكيد على أن مستثمرين بهذا المستوى لا يكتفون بوضع ثقتهم في نادي فالنسيا فحسب، بل يقررون أيضًا الاستثمار في أندية لاليغا. وتأتي هذه الصفقة في سياق التحركات الأخيرة التي نشهدها على مستوى ملكية أسهم الأندية، لتؤكد حجم العمل الكبير الذي أُنجز في نادي فالنسيا خلال السنوات الأخيرة، وتُبرز مجددًا مكانة لاليغا بوصفها مسابقة جذابة ومستدامة اقتصاديًا، وقادرة على استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى على المدى الطويل



