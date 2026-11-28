توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بعد الهزيمة المفاجئة أمام ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، وهي الخسارة التي لم تكن مجرد تعثر عابر في سباق الصدارة، بل فتحت الباب أمام تساؤلات فنية عميقة حول أسلوب المدرب البرتغالي في إدارة المباريات المتأخرة، وجدوى قراراته الجريئة في الشوط الثاني.

شبح كومان وتفريغ خط الوسط

أعاد المشهد الذي ظهر عليه ريال مدريد في النصف ساعة الأخير من اللقاء إلى الأذهان تجربة الهولندي رونالد كومان في موسمه الأول مع برشلونة، وتحديدًا حين كان يتأخر في النتيجة فيلجأ إلى سحب لاعبي خط الوسط والزج بكل ما يملكه من مهاجمين وأجنحة على أمل خطف العودة، كما حدث في مواجهته الشهيرة أمام غرناطة في كأس الملك.

هذا الأسلوب ينجح أحيانًا بفعل الضغط العددي، لكنه يحمل قدرًا كبيرًا من التهور غير المفهوم حين تتحول المباراة إلى سباق مفتوح بين هجوم ودفاع فقط.

في سانتياجو برنابيو، كرر مورينيو الفكرة ذاتها بعدما سحب أوريليان تشواميني ثم أردا جولر ليدفع بأسماء هجومية متتالية مثل ديوماندي والمهاجم الشاب كارلوس إسبي إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وبدا خط وسط الفريق الملكي خاليًا تمامًا إلا من برناردو سيلفا بمفرده تقريبًا، بينما اضطر جود بيلينجهام للقيام بدور شبيه بما كان يفعله ليونيل ميسي تحت قيادة كومان بالعودة للخلف لبناء اللعب، مع الفارق الفني الواضح لصالح النجم الأرجنتيني مقابل الاعتماد البدني الأكبر لدى اللاعب الإنجليزي، وهو ما أفقد ريال مدريد التوازن ومنح ألافيس مساحات للتحول المرتد دون عناء.

خطيئة لا تُغتفر بإخراج أردا جولر

إذا كان تكديس المهاجمين مخاطرة يمكن تفهم دوافعها بحثًا عن التعادل، فإن التضحية بالتركي أردا جولر في الدقيقة 60 لصالح أي اسم آخر تظل علامة الاستفهام الكبرى في قرارات مورينيو.

جولر ليس مجرد لاعب وسط يمكن استبداله بزيادة عددية داخل منطقة الجزاء، بل هو الحل الساحر القادر بتمريرة واحدة أو لمسة دقيقة على فك أصعب التكتلات الدفاعية وإنهاء المباراة في لحظة.

وقد تجلى حجم هذا الخطأ بوضوح في الأرقام النهائية للمباراة، إذ حصل ريال مدريد على 13 ركلة ركنية كاملة طوال اللقاء، لكنه فشل في استغلالها بالشكل الأمثل بعد خروج صاحب القدم اليسرى الأبرز في إرسال الكرات العرضية والضربات الثابتة، لتضيع الفرص تباعًا وسط تسرع واضح وغياب كامل للأفكار الإبداعية في الثلث الأخير أمام دفاع ألافيس المنظم.

مكسب فينيسيوس على الجبهة اليمنى

وسط هذه العاصفة من السلبيات، برزت نقطة فنية لافتة تحسب لمورينيو، وهي نجاحه في إقناع البرازيلي فينيسيوس جونيور بالتحول للعب على الجناح الأيمن خلال الشوط الثاني، وهي الخطوة التي حاول مدربون سابقون تطبيقها مرارًا وفشلوا في إقناع اللاعب بها.

ورغم أن هذا التعديل لم ينقذ ريال مدريد من الخسارة، فإنه أتى بثماره على المستوى الفردي والجماعي للأطراف، إذ تحرر ديوماندي بشكل واضح على الجبهة اليسرى وظهر بصورة أكثر خطورة، متسببًا في إرهاق دفاع ألافيس والحصول على بطاقتين صفراوين ضد ديالو في الدقيقة 75 وجوني أوتو في الدقيقة 78، كما نجح فينيسيوس نفسه في صناعة بعض الفرص من موقعه الجديد، مما يفتح الباب أمام خيارات تكتيكية أوسع للفريق في قادم المواعيد.

بيت القصيد

أثبتت ليلة ألافيس أن السير على حافة الهاوية والاعتماد الدائم على العودة المتأخرة بالفوضى الهجومية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فكرة القدم الحديثة لا تكافئ كثرة المهاجمين بقدر ما تكافئ جودة التمريرة والقدرة على صناعة الفارق في المساحات الضيقة.

وبينما كسب مورينيو مرونة فينيسيوس جونيور على الرواق الأيمن، فإن الدرس الأهم الذي يجب أن يخرج به من هذه الهزيمة هو أن تفريغ خط الوسط يقتل التوازن، وأن لاعبًا بعبقرية أردا جولر يجب أن يبقى داخل المستطيل الأخضر حتى صافرة النهاية مهما كانت الظروف.