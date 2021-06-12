حيرة الأزرق .. هاشتاج يجتاح تويتر "صفقات الهلال وينها"

ردود أفعال جماهير الهلال

حالة من الغضب الحيرة على جماهير نادي الهلال، بعد فترة من بداية فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب عدم قدرة إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، على إجراء تعاقدات قوية، مثلما يحدث مع نادي النصر، الذي نجح في إجراء صفقات قوية، وينافس على إتمام صفقة أخرى.

الهلال لم يحسم التعاقد سوى مع المهاجم المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بورتو البرتغالي، وأيضًا الظهير الأيمن حمد اليامي، في صفقة انتقال حر.

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وعلى الجانب الآخر، نجح النصر في إتمام صفقتين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع جوانزهو الصيني، وأيضًا المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، في انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بشكتاش التركي.

نادي الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بشكل جيد، من أجل الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد 2021-2022، وأيضًا منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتفاعلت جماهير الهلال مع "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "صفقات الهلال وينها"، حيث اتهمت بعض الجماهير الزرقاء جماهير النصر بإطلاق هذا الهاشتاج، بينما عبر البعض الآخر عن حيرته حول من وراء هذا الأمر.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ردود أفعال جماهير الهلال، على "الهاشتاج" المنتشر عبر تويتر.

#صفقات_الهلال_وينها



مدري من هو صاحب التاق

لكن جوابي له وبكل شفافيه

وضوح هنا متع عيونك ان كنت هلالي افتخر واذا كنت محب استمتع واذا كنت حاقد ومغل زيد الصبر عندك 👇🏾 pic.twitter.com/2VTFxhMwDs — ســهم ⁶² (@s_h_m60) June 12, 2021

#صفقات_الهلال_وينها شاهدها من خلال هذه الصور … إدارة #الهلال بقيادة القائد

الحكيم @Fahad_Alotaibi_ لا تعرف" الهياط "ولا تحميل النادي ديون💵كما يفعل

غيرها من رؤساءالأندية المسألة ليست هياط وإنما فكر وثقافة صالح يقود هجوم #المنتخب_السعودي وغيره انتهى pic.twitter.com/B6ayxhiZH0 — سعد العثمان ابو فهد (@abo_fahad6307) June 12, 2021

#صفقات_الهلال_وينها

. حنا صفقاتنا بطولات وإذ قصدكم لاعبين ان شاء الله تشوفونهم في الملعب مو في مواقع التواصل او الجرائد.. 💙💕💕💕💙💙💙💙💙💙💕 — #زعيمة ملكية عالمية💙💙61 (@EbtisamOthman5) June 12, 2021