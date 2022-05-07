"حياتي من أجل المونديال" .. نيمار يرد على الانتقادات

شارك المهاجم نيمار في بث مباشر مع دييجو ريباس، لاعب وسط فلامنجو، حيث تحدث نجم المنتخب البرازيلي عن عدة مواضيع خلال حديثه مع دييجو.

وتحدث نيمار عن الاستهجان الذي تعرض له مشجعو باريس سان جيرمان في أوقات مختلفة منذ وصوله إلى النادي الفرنسي، حيث قال صاحب القميص رقم 10 أنه لا أحد يحب أن يتعرض لصيحات الاستهجان، لكنه يسعى للحصول على القوة عند التفكير في عائلته.

كأس العالم

"حلمي الأكبر، أردت حقا الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان هذا العام، لكن تم تأجيل هذا الحلم، لكنني آمل أن ينتهي عام 2022 بكأس العالم، أنا أعد نفسي جسدياً وعقلياً لتكون الكأس للبرازيل، سأضحي بحياتي من أجلها".

استهجان جماهير باريس سان جيرمان

"من الطبيعي أنه لا أحد يحب سماع صيحات الاستهجان، خاصة عند اللعب مع المنتخب الوطني، إنه أمر محزن، لكن يجب أن أبحث عن القوة في مكان ما، عندما أسمع صافرات الاستهجان أتذكر عائلتي، الأشخاص الذين ساعدوني، وأفكر في اللعب لأجلهم، وليس لأولئك الذين يطلقون صيحات الاستهجان علي".

علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي

"يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تساعدك أو تؤذيك بسرعة كبيرة، أعتقد أنها تؤلمك أكثر مما تساعدك، لأنك إذا لعبت بشكل جيد ونظرت إلى الشبكة الاجتماعية، فسوف ترى أخبارًا جيدة وستكون سعيدًا".

وتابع: "لكن عندما تلعب بشكل سيئ، وترتكب خطأ وتتصفح مواقع التواصل، فسوف تمرض في ذهنك، إذا لم يكن لديك أشخاص يساعدونك في الخروج من هذا الموقف".

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