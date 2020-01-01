حوار | كويلار: سعيد جدًا بتجربتي مع الهلال وهذه حقيقة العرض الإيطالي

اللاعب الكولومبي يتحدث عن تجربته مع الهلال، والمفاجآت التي وجدها في السعودية.

عبر الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كويلار قال خلال تصريحات لإذاعة "el vavar caracol" الكولومبية: "أنا سعيد جدًا بتتويجنا ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، لأننا عملنا طوال الموسم، ومنذ قدومي إلى هنا، وكانت بطولتي الأولى لي".

اللاعب الكولومبي تابع: "نمتلك فريقًا جيدًا جدًا، والفريق تنافسي للغاية، وسعيد جدًا باللقب، لأنها بطولة أخرى تضاف إلى مسيرتي، وهذا ما أردنا تحقيقه، وسعيد جدًا بصنع التاريخ مع هذا النادي الرائع".

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جوستافو واصل: "عندما اتخذت قراري بالمجيء إلى هنا، علمت أنه قد يكون انتقالي للهلال سببًا وراء عدم استدعائي لصفوف المنتخب الكولومبي مرة أخرى، ولكنها قرارات يتخذها المرء في لحظة بالتفكير في العديد من الأشياء التي نعيشها يومًا بعد يوم".

وأوضح: "لدينا في المقابل حياتنا وعائلتنا والمستقبل، وهو ما يجعلنا نفكر في أحبابنا، وأعتقد أنني أضع كل شيء بعين الاعتبار، وفي النهاية لست نادمًا على هذا القرار".

وأضاف: "كنت ضمن قائمة المنتخب من قبل، ولكن سأنتظر، لأن المدرب هو من يتخذ القرار بشأن ما إذا يتم استدعائي أو لا، وأحاول أن أتدرب جيدًا لإعطاء فريقي 100% لأن هذا هو المطلوب مني، ودائمًا أفكر في العودة إلى المنتخب الكولومبي، وهو فخر كبير بالنسبة لي، ودائمًا ما أحلم بتمثيل بلادي".

وعن اختلاف الحياة بين البرازيل والسعودية، قال كويلار: "في البرازيل هناك 200 مليون شخص يفكرون على مدار الـ24 ساعة في كرة القدم، وكنت محظوظًا بالعيش هناك، وفخور جدًا بلعبي في هذا النادي العظيم (فلامنجو)، والوضع هنا في السعودية يختلف قليلًا عنهم، لأن الجماهير دائمًا تذهب إلى الملعب، ودائمًا ما ترافقنا وهذا الأمر معروفًا".

واستطرد قائلًا: "الجماهير العرب يذهبون إلى الملعب وهم متحمسون، وهذا الأمر سار لنا، فريقنا فريق دوليين مختلفين يتمتعون دائمًا بالألقاب الدولية".

لاعب الهلال واصل حديثه قائلًا: "وتفاجأت الحقيقة بالمستوى في السعودية، وأعتقد بهذا المستوى يستطيع اللاعبين اللعب في أي مكان في العالم، وأشعر براحة كبيرة في المعسكرات، حيث يتم تخطيطها بشكل أفضل".

"نادي الهلال لا يعاملنا في الخارج بطريقة تجعلنا بشعور مختلف تمامًا، بل يجعلنا نشعر كأننا في المنزل، وهو الأمر الذي يجعلنا إيجابيين للغاية للتكيف سريعًا مع الفريق".

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"في السعودية هناك ثقافات جديدة، وهي أيضًا أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة للإنسان، وهي مختلفة تمامًا عن بلادنا، ولذلك أشعر بسعادة كبيرة تجاه هذه التجربة، وأتمنى أن أستمر في التطور كمحترف".

واختتم كويلار تصريحاته متحدثًا عن العروض المقدمة له: "كنت أمتلك عرضًا من إيطاليا، ولكنني فضلت المجيء إلى هنا، للانضمام لصفوف نادي الهلال السعودي".