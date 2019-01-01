حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

موسى التعمري لاعب منتخب الأردن المحترف في ابويل نيقوسيا القبرصي يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم قبل انطلاق بطولة كأس آسيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

تطور كبير في مسيرة موسى التعمري خلال عام 2018 بالانتقال لأبويل نيقوسيا القبرصي كأول تجربة احترافية له والآن ها هو يتواجد مع منتخب الأردن خلال كأس آسيا.

التعمري الذي يلعب كجناح أيمن انتقل لأبويل بداية الموسم الحالي ليسجل 7 أهداف مع تمريرة حاسمة واحدة في 19 مباراة.

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جول دوت كوم تواصل مع اللاعب الأردني للحديث عن كأس آسيا وكموحاته بشكل عام.

موسى قال لجول: "طموح الأردن في هذه البطولة بلا حدود، الهدف الأول هو تخطي دور المجموعات وهو دائمًا ما يحدثنا به المدرب ثم سنفكر خطوة بخطوة ونقاتل على حظوظنا حتى النهاية".

ابن الـ21 عامًا تابع: "المنتخب الأردني يحتاج للتوفيق والإيمان بنفسه، لدينا عديد اللاعبين الجيدين ومدرب خبير ونحتاج لدعم جماهيرنا. سنكون على الموعد من أجل إسعادهم والوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وعن حظوظ المنتخب الأردني في المجموعة، قال موسى: "المباريات كلها صعبة بالتأكيد، منتخب أسرتاليا واحد من أقوى منتخبات القارة. المواجهات مع العرب أيضًا تكون دائمًا مثيرة وممتعة لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز منذ المباراة الأولى".

الأردن تتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين.

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لاعب الأردن تابع عن احتياجات اللاعب الأردني للاحتراف في أوروبا: "يحتاجون فقط للرؤوية والتسويق، عندما يبدأون المسيرة سيبدأون في التصاعد لمراحل أكبر فلقد لعبت مع عديد اللاعبين الأردنيين الموهوبين".

اختتم التعمري حواره لجول عن طموحاته في المستقبل: "أتمنى أن أكتب تاريخ مع المنتخب الأردني بإنجاز غير مسبوق، أن أواصل اللعب مع أبويل لأتطور واكتسب الخبرة قبل الانتقال لمرحلة أكبر. أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم قريبًا".

المنتخب الأردني سيفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة أستراليا 6 يناير ثم سوريا 10 ينايرو أخيرًا فلسطين 15 يناير في ختام دور المجموعات.