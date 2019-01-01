حوار جول - لاعب أياكس السابق: صلاح يشبه رونالدو وميسي ونستطيع إقصاء ريال مدريد من الأبطال

حوار خاص مع لاعب أياكس السابق حول مستقبل دي يونج ودي ليخت ومواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تحدث جون فان لون، لاعب أياكس الهولندي السابق، حول دور محمد صلاح في ليفربول ومستقبل فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت ومواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

فان لون لعب في أياكس بين عام 1991 و1993 وحقق لقب كأس الاتحاد الأوروبي ودرع يوهان كرويف.

وقال فان لون في حوار خاص: "لا أعتقد أن دي ليخت ودي يونج سيرحلان في يناير ولكن من المؤكد مغادرتهما بنهاية الموسم".

وتابع: "دي يونج قد ينضم لباريس سان جيرمان، ولكن برشلونة المكان المناسب له لأنّه يلعب كرة القدم وليست كرة الكر والفر".

وواصل: "بالنسبة لدي ليخت فأتمنى ألا ينضم ليوفنتوس، فالدوري الإنجليزي الأنسب بالنسبة له لأنّه أكثر قوة وافضل من الإيطالي، وأعتقد أنّ مانشستر يونايتد الوجهة المناسبة له".

لاعب فينورد السابق تطرق للحديث عن مواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: "أعتقد أنّ أياكس قادر على الفوز وتجاوز ريال مدريد، لقد شاهدت مباريات الفريق الإسباني وهم أقل بكثير من أياكس، وحتى بطولة كأس العالم للأندية حققوها أمام فرق عادية وليست جيدة".

وأردف: "ليفربول هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، صحيح هناك برشلونة ويوفنتوس ولكنهما ليسوا جيدين في الأدوار الإقصائية".

فان لون أشار إلى أنّ وجود ليونيل ميسي في برشلونة وكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس لا يشفع للفريقين للتتويج بدوري الأبطال.

واسترسل: "محمد صلاح في ليفربول لاعب جيد ويجد من يقوم بالمهام الدفاعية عوضًا عنه، تمامًا كما يحدث مع ميسي ورونالدو".

واختتم: "أعتقد أن حكيم زياش سيرحل عن أياكس بنهاية الموسم بجانب نيكولاس تاجليافيكو وأندريه أونانا وكذلك فان دي بيك. رغم أنني لا أتمنى حدوث ذلك".

المدير الرياضي لنادي أياكس، مارك أوفر مارس، نفى إمكانية رحيل دي يونج ودي ليخت في يناير وأكد مغادرتهما بنهاية الموسم.