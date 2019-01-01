حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

التركي جنكيز أوندر جناح روما الإيطالي وخليفة محمد صلاح يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

ظهر كأحد أفضل اللاعبين الشباب في تركيا مع باشاك شهير لتسنح له الفرصة بعد ذلك بالتواجد ضمن صفوف روما الإيطالي بعد رحيل المصري محمد صلاح إلى ليفربول، إنه التركي جنكيز أوندر الذي يرتدي قميص الذئاب منذ صيف عام 2017.

اللاعب التركي تحدث في حوار خاص لجول عن تواجده مع روما وطموحاته في الملعب والفرق بين كرة القدم التركية والإيطالية.

أوندر قال لجول عن بداياته مع روما: "شعرت بصعوبة في التأقلم مع بداية تواجدي هنا بسبب اللغة والمكان الجديد خصوصًا في الستة أشهر الأولى ولكن بمساعدة زملائي نجحت في تخطي ذلك. شعرت أنني جزء من هذا الفريق بحق".



اللاعب التركي أضاف عن مسيرته مع روما: "الموسم الأول كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ثم نجحت في إظهار قدراتي للجميع. هذا الموسم عانيت من الإصابة منذ الشهر الماضي، هذا الأمر أحبطني قليلًا في البداية ولكنني أتمنى أن أعود لمساعدة الفريق قريبًا".

ابن الـ21 عامًا تعرض لإصابة في الفخد أمام تورينو غاب بسببها عن صفوف الذئاب حتى الآن، ومن المتوقع عودته مع نهاية الشهر الحالي.

وعن أهدافه مع روما، قال جنكيز: "الموسم الماضي وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأتمنى أن نكرر ذلك هذا العام، نهدف لمواصلة العمل في الدوري أيضًا وإنهاء الموسم ضمن الكبار".

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أوندر انتقل لصفوف روما صيف عام 2017 قادمًا من باشاك شهير التركي مقابل 13.5 مليون يورو ليخلف الدولي المصري محمد صلاح الذي رحل لليفربول.

جنكيز قال عن خلافة صلاح: "إنه أمر هام بالنسبة لي أن أكون خليفة محمد صلاح بعد المستوى الذي قدمه مع روما. الضغوطات كانت كبيرة ولكن لحسن حظي عندما بدأت في اللعب وتسجيل الأهداف شعرت بأنني جزء من هذا الفريق وانتهى كل هذا. زملائي كان لهم دورًا كبيرًا في ذلك".

فترة طويلة قضاها اللاعب التركي قبل الخروج لخوض تحدٍ جديد في إيطاليا وفي سنٍ صغير كان الأمر صعبًا بالتأكيد.

أوندر قال عن ذلك: "تحدثت مع إيمري زميلي في الفريق ونصحني بالانتقال لإيطاليا لقوة التنافس هناك واكتساب الخبرات. تناقشت مع ستيفانو نابوليوني الذي تعيش عائلته كلها هنا وحدثني عن مدى الشغف المتواجد بكرة القدم وجودة المعيشة هنا، وأن روما واحد من أفضل الأندية في أوروبا".

جناح روما تابع عن الفارق بين الكرة في تركيا وإيطاليا: "اعتقد أن كليهما صعب وقوي مثل كرة القدم بشكل عام. الاختلاف أن الفرصة للشباب هنا موجودة بشكل أكبر، عندما كنت في تركيا لم يكن هناك إلا ثلاثة أو أربعة لاعبين بعمر أقل من 20 عامًا. كنت من المحظوطين الذين حظوا بالفرصة في سن صغير والسبب في ذلك يعود لمدربي الذي وثق بقدراتي. اللاعبون الشباب الأتراك يحتاجون لفرص أكبر لإظهار ما لديهم".

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تطور كبير يعيشه نادي باشاك شهير النادي الذي أخرج أوندر للنور حيث يتصدر الآن جدول ترتيب الدوري التركي بفارق ست نقاط عن جلطة سراي بعد مرور 21 جولة.

جنكيز تابع عن فريقه السابق: "إنه النادي الذي ساعدني على التطور والانتقال لروما، إنهم يلعبون بشكل جيد وأعتقد أنهم سيحققون لقب الدوري في النهاية. يلعبون كرة قدم مختلفة تمامًا عن الجميع ويستحقون الظفر باللقب".

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وعن قدوته في الملاعب، قال أوندر: "ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، استمتع كثيرًا بمشاهدته فلديه قدرات كبيرة ودائمًا ما يفكر بشكل مختلف".

اختتم ابن الـ21 عامًا حواره مع جول عن زميله المفضل والخصم الأصعب قائلًا: "إيدين دجيكو هو شريكي المفضل في الملعب، نتفاهم سوياً بشكل رائع. على الجانب الآخر، أليكس ساندرو كان أصعب من واجهتهم. لقد كان مباراة حقيقية بالنسبة لي لكني أفضل اللعب ضد خصوم صعبين لأتطور أكثر".

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جنكيز أوندر شارك في 57 مباراة مع روما منذ صيف 207 سجل خلالها 14 هدفًا ومرر 11 تمريرة حاسمة.

روما يتواجد الآن في المركز السادس للدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان صاحب المركز الرابع وآخر المركاز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الذي حقق فيه روما الفوز ذهابًا في ثمن النهائي على ملعبه أمام بورتو بهدفين مقابل هدف واحد