حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

فيتال بوركيلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم قبل انطلاق كأس آسيا في الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

يستعد المنتخب الأردني للمشاركة الرابعة له في كأس آسيا والمقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

الأردن كانت قد ودعت البطولة من الدور ربع النهائي عامي 2004 و2011 واكتفت بالمشاركة في دور المجموعات عام 2015.

كأس آسيا 2019 | تعرف على القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة

جول تواصل مع فيتال بوركيلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن للحديث عن تطور الكرة الأردنية في الفترة الأخيرة والطموحات في بطولة آسيا.

فيتال قال لجول عن تطور الكرة في الأردن: "كرة القدم هنا تتطور بشكل إيجابي وسريع بمنحنى تصاعدي مستمر وهذا واضح من خلال العمل المؤسسي في الاتحاد الأردني ورغبتهم في التطور خلال أسرع وقت ممكن".

مدرب الأردن تابع: "الجميع هنا من لاعبين ومدربين ومسئولين في الاتحاد يرغبون في النهوض بالكرة الأردنية، أحببت الحالة التي رأيتها منذ اللحظة الأولى لتواجدي هنا".



فيتال بوركيلمانز كان قد تولى مهمة تدريب المنتخب الأردني سبتمبر الماضي خلفًا للمُقال جمال أبو عابد والذي كان المدرب البلجيكي مساعدًا له.

المنتخب الأردني لم ينجح في تخطي الدور ربع النهائي خلال مشاركتين سابقتين واكتفى بالتواجد في الدور الأول في مناسبة أخرى.

المدرب البلجيكي قال عن كيفية تخطي ربع النهائي: "علينا أن نواصل العمل ونقدم أكبر جهد ممكن للأردن، لدينا فريق قوي والاستعداد تم على أكمل وجه من خلال معسكر عمان والدوحة للوصول لأفضل حالة ممكنة. قادرين على الوصول لمراحل بعيدة في البطولة".

وعن المباريات الودية التي خاضتها الأردن، قال فيتال: "لعبنا مباريات قوية ومتوسطة، حققنا الأهداف في المبارات الصعبة برفع النسق والتحدي والاحتكاك القوي، وفي المباريات المتوسطة استفدنا معنوياً بشكل إيجابي. لا أنظر لعدد الأهداف أو الانتصارات ولكن بالفائدة منها ونحن راضيين عن ذلك تمامًا".

كأس آسيا 2019 - منتخب (الأردن) | التاريخ والمدرب وطريقة اللعب المتوقعة

الأردن تواجدت في المجموعة الثانية لكأس آسيا مع منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين.

بوركيلمانز قال عن تواجد ثلاث منتخبات عربية في مجموعة واحدة: "الأمر ملفت للجميع بالطبع ولكنها الأردن اعتادت على التواجد مع منتخبين عربيين في مشاركاتها السابقة. إنها ديربيات تكون ذات طابع مميز وإثارة ممتازة ولكننا لا ننظر إلا بأنفسنا، نريد أن نكون بأفضل حال وننجح في عبور دور المجموعات".

مدرب الأردن علق على منتخبات مجموعته قائلًا: "الكل يعرف قوة أستراليا فهو منتخب محترف يشارك في كأس العالم وشاهدنا ما قدمه في البطولة الأخيرة، سوريا منتخب لديه منظومة واضحة وثنائي هجوميقوي للغاية، المنتخب الفلسطيني لديه مجموعة من المواهب الواعدة وظهروا بشكل جيد في التصفيات. استعدينا بشكل جيد لهذه المواجهات وعرفنا نقاط قوة وضعف كل منتخب ونتمنى ان ننجح في الوصول لأهدافنا".

فيتال أضاف عن أهداف الأردن في البطولة: "تركينا الأكبر الآن هو العبور من دور المجموعات فنحن سنتعامل مع كل مرحلة على حدة، بعد أن ننجح في ذلك سترتفع الطموحات تصاعدياً حتى نرى ما سيحدث. رأينا كرواتيا تصل لنهائي كأس العالم بالاجتهاد والعمل ولم يكن يرشحها أحد فلذلك كل الاحتمالات مفتوحة".

قائمة منتخب الأردن شهدت تواجد محترف واحد هو موسى التعمري ابن الـ21 عامًا المنتقل إلى أبويل نيقوسيا القبرصي يوليو الماضي في طفرة كبيرة للاعب الأردني.

المدرب البلجيكي اختتم تصريحاته لجول عن ما يحتاجه اللاعب الأردني للتواجد في أوروبا: "بطريقة العمل الحالية والاكاديميات الموجودة لا ينقصه شيء إلا التسويق ومعرفة الناس به. رأينا موسى التعمري الآن في قبرص وباستمرار التطور والعمل سيكون هناك عديد اللاعبين مستقبلًا".

المنتخب الأردني سيفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة أستراليا 6 يناير ثم سوريا 10 ينايرو أخيرًا فلسطين 15 يناير في ختام دور المجموعات.