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رغم عدم مشاركته .. حنبعل المجبري يُثير الجدل في مباراة تونس وأستراليا

تامر أبو سيدو
2:02 م غرينتش+3 26‏/11‏/2022
Tunisia Australia World Cup 2022
الشوط الأول انتهى بين تونس وأستراليا

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وأستراليا، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022، بتأخر نسور قرطاج بهدف دون رد.

الشوط شهد لقطة مثيرة للجدل كان بطلها حنبعل المجبري لاعب وسط تونس المتواجد على دكة البدلاء، حيث ألقى بالكرة في وجه ميتشيل دوك صاحب هدف الشوط الأول الوحيد خلال سقوطه على الملعب للإصابة.

اللقطة أثارت غضب لاعبي وجمهور أستراليا لكن الحكم لم يتخذ أي قرار بحق اللاعب التونسي.

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