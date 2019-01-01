حميد أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التى تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتشكيل ضغط على الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي

حراسة المرمى: عبدالرحيم جنش

الدفاع: عبد الله جمعه - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

الوسط: محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما

الهجوم: حميد أحداد

الاحتياطي: عمر صلاح - أيمن حفني - خالد بو طيب - أحمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الغني - حازم إمام