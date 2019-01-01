حميديتش مشرفًا على قطاع الشباب في بايرن ميونيخ

حسن صالح حميديتش يواصل التوغل داخل إدارة بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ إسناد مهمة الإشراف على قطاع الشباب في النادي للمدير الرياضي الحالي حسن صالح حميديتش، وذلك بداية من العام المقبل.

وجاء ذلك من خلال بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي مساء اليوم، يشكر فيه حسن صالح حميديتش على ما قام به في الفترة المقبلة ويؤكد استحقاقه للمنصب الجديد.

ويتولى حميديتش منصب المدير الرياضي للنادي البافاري منذ صيف العام 2017 وقام بالعديد من النجاحات خلال الفترة التي تولى فيها هذا المنصب.

ولم يعلن بايرن ميونيخ في البيان الذي نشره هل سيستمر حميديتش في منصبه كمدير رياضي مع المنصب الجديد أم أنه سيتركه بحلول يوليو المقبل.

ويسير بايرن ميونيخ هذه الفترة في مرحلة إحلال وتجديد، خاصة بعد إقالة المدير الفني للفريق نيكو كوفاتش بعد أسابيع قليلة من استقالة أولي هونيس رئيس النادي.

وفي هذه الأيام، يبحث الفريق البافاري عن مدربه الجديد وسط ترشيح العديد من الأسماء، أبرزها بالطبع جوزيه مورينيو وأرسين فينجر.

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد صحح أوضاعه بالفوز على بوروسيا دورتموند في الكلاسيكير مساء السبت الماضي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.